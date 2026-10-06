El mundialista señaló que no está de acuerdo con el pensamiento del DT, que asegura que no puede competir con jugadores del medio local.

La selección chilena vuelve a la cancha la noche de este martes, cuando se mida ante México en Los Ángeles, en el cierre de la gira norteamericana, en la cual sólo ha cosechado derrotas.

El encuentro será el antepenúltimo duelo que dirija Nicolás Córdova a la Roja, puesto que abandonará el cargo de interino a finales de noviembre, cuando asuma la nueva directiva de la ANFP.

El experto en métricas ha sido muy criticado por los pésimos resultados de Chile bajo su mandato, y el DT en vez de asumir errores, culpó a los jugadores y argumentó que no se puede competir a nivel internacional con futbolistas que militan en la Liga de Primera.

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Fabián Estay está en desacuerdo con las declaraciones de Nicolás Córdova

Los dichos del seleccionador nacional dieron mucho de qué hablar y uno de los comentarios más cuestionados fueron las críticas a los jugadores del medio local, situación que analizó Fabián Estay.

El mundialista en Francia 1998 conversó con RedGol y criticó a Córdova por su nula autocrítica, indican que sí se puede competir con futbolistas de la liga chilena a nivel internacional.

“La falta de autocrítica de Nicolás Córdova es grande, da declaraciones para mí desafortunadas, porque me parece que ponen en jaque a los jugadores en Chile diciendo que jugando en Chile no se puede competir a nivel internacional“, señaló el ahora comentarista radicado en México.

“El 98 lo hicimos, el 2010 también lo hicimos, a excepción de que habían tres o cuatro jugadores muy importantes, pero así es. Lamentablemente Nico a veces ha tenido falta de autocrítica y eso creo que en cierta manera le hace de repente crear incluso un ambiente adverso o negativo hacia esta Selección”, cerró Fabián Estay.

La Roja intentará levantar su nivel ante México, equipo que de la mano de su nuevo entrenador Rafael Márquez viene de empatar ante Colombia y Perú y perder contra Estados Unidos.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.