Los Pumas vencieron por 2-0 al Bulla y se quedaron con la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Universidad de Chile sufrió una dura e inesperada derrota contra Deportes Antofagasta. Tuvieron una mala presentación en el norte y Fernando Gago fue muy autocrítico.

Los Azules asomaban como favoritos en la llave frente a los Pumas, pero tenían que ratificarlo en cancha, donde vale. Sin embargo, los dirigidos por Luis Marcoleta se impusieron en la ida de los cuartos de final de Copa Chile por 2-0. Incluso pudo ser más amplio el marcador.

Las palabras de Fernando Gago

Más allá del resultado final, Universidad de Chile no mostró una buena imagen en Antofagasta. Fernando Gago, lejos de poner excusas, fue bastante crítico de la presentación que tuvieron. De todas maneras, confía en la remontada de su equipo.

“El partido fue muy malo. Estuvimos muy imprecisos en los pases fáciles. Hubo muchos errores que no debemos cometer. Hoy se perdió el primer partido, pero vamos a intentar recuperarlo en nuestra cancha”, explicó Gago en TNT Sports.

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Deportes Antofagasta anotó a través de Bastián Tapia en el 54′ y José Bandez en el 58′. Luego de esto, en el Romántico Viajero intentaron llegar al menos al descuento, pero no lo lograron. De esta forma, tendrán una dura misión en el duelo de vuelta.

“Tuvimos ocasiones de gol para marcar, pero la imprecisión y el campo no nos ayudó. Ahora hay que meterle mucho trabajo. Eso lo tiene que hacer constantemente este equipo“, cerró Fernando Gago.

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El encuentro de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta será el miércoles 21 de agosto en Santiago. Por ahora los Azules no tienen confirmado el recinto donde recibirán a los Pumas, pero están obligados a ganar por más de dos goles para seguir con vida en la Copa Chile, uno de sus objetivos en esta irregular temporada 2026.