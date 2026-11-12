Tras escritoriazo en la Primera B: ANFP confirma resolución para San Marcos y Puerto Montt

Durante la madrugada de este jueves, el Tribunal confirmó que ambos equipos podrán disputar la última fecha.

La definición de la Primera B toma un nuevo giro con la resolución del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP. Es que con los escritoriazos cambió todo el panorama y finalmente se podrá jugar la fecha 30.

A eso de las 00:30 horas del jueves 12 de noviembre, se publicaron los dos veredictos sobre San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

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En el caso de los “Bravos del Norte” se confirmó la documentación falsa. Sin embargo, la apelación en la segunda sala cambió todo el escenario que muchos daban ya como sentenciado con su “desafiliación”.

“Durante la audiencia no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado, San Marcos de Arica, acompañó dolosamente a los órganos de control de la A.N.F.P. información falsa en los estrictos términos del artículo 84 letra g) del reglamento de la A.N.F.P. vigente a la época de los hechos y que ameriten su desafiliación”, indicaron.

El veredicto sobre San Marcos de Arica: no hay desafiliación

Por lo que se desestima la perdida de la categoría para San Marcos de Arica. Ahora esto no salva de todo a los del norte, por lo que se le impuso una sanción equivalente a 2.000 Unidades de Fomento. Lo que sería superior a 80 millones de pesos.

Además el otro equipo en tribunales como Deportes Puerto Montt, también zafó de la denuncia realizada por Rojinegro S.A.D.P. (Rangers de Talca), Unión San Felipe, Santa Cruz y Curicó Unido. En esta ocasión se apeló nuevamente a al caso de Kevin Flores y el descuento del Impuesto Único. Pero como se mencionó el “Velero” salvó de cualquier tipo de sanción.

¿Cuál es la última fecha de la Primera B?

La fecha 30 asoma como la última jornada a disputarse para definir la Primera B con los clasificados para la Liguilla, los descensos y el nuevo monarca.

En octubre Curicó abrió la jornada con el triunfo por 4-1 a Temuco. Pero ahora resta disputar los otros partidos. Lo que contempla los siguientes encuentros:

San Marcos vs San Luis

Recoleta vs D. Iquique

Magallanes vs Antofagasta

Cobreloa vs Puerto Montt

Santiago Wanderers vs D. Copiapó

Unión San Felipe vs Unión Española

Santa Cruz vs Rangers

Ahora estos partidos se disputarán el 15 de noviembre y resta conocer la programación con los respectivos horarios.