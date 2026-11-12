Los Bravos del Morro podrán seguir compitiendo, pero de todas maneras tendrán que asumir

La noche del miércoles 11 de noviembre fue muy feliz para San Marcos de Arica, pues se confirmó que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina tuvo una decisión contraria a la de la Primera Sala. Y los Bravos del Morro zafaron de la desafiliación.

De este modo, la Primera B se resolverá íntegramente en la cancha, aunque de todas maneras el cuadro nortino tendrá que asumir un castigo. Una multa de un importante monto: según el veredicto que emitió el ente sancionador que tiene el fútbol chileno, el elenco ariqueño debe abonar 2 mil U.F.

Se acogieron al artículo 84 del reglamento de la ANFP, el que regula las causales de desafiliación y sanciones, para tomar esta determinación. Y le aplicaron la sanción máxima posible a San Marcos: deberá desembolsar unos 82,7 millones de pesos chilenos por eso.

A fines de octubre, la hinchada de San Marcos de Arica se manifestó en contra de la desafiliación del club. Hoy seguramente celebran. (Andy Manzanares/Photosport).

La Segunda Sala sí afirma que San Marcos incurrió reiteradamente en incumplimientos, pero no mantiene la conclusión de que existiera una conducta dolosa de entrega de información falsa suficientemente grave para desafiliarlo. Por eso definieron la multa más alta posible, según lo estipulan las reglas.

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San Marcos de Arica queda condenado a pagar casi 83 millones de pesos

San Marcos de Arica tendrá que asumir este castigo económico que le impuso la Segunda Sala. Y aunque es una cifra elevada para la mayoría de las personas naturales, los clubes de fútbol de la Primera B perciben más que eso sólo por concepto de televisación.

Durante 2025, cada club de la división de plata del fútbol chileno cobró 125,6 millones de pesos chilenos por los derechos de TNT Sports. Aunque a contar de este año, asumieron un descuento de esa cuota que proviene del acuerdo que la ANFP cerró con el canal de televisión para pagar la deuda por incumplimiento de contrato en 2019.

San Marcos de Arica cerrará la Primera B ante San Luis de Quillota en casa. (Pedro Tapia/Photosport).

Serán cuatro años con una rebaja de 11 millones de la divisa nacional por cada mes para terminar de pagar esa deuda. Así que la cuota realmente es de unos 114 millones. Eso sí, aquel dinero evidentemente no sólo se destina a pagar una multa, va a los gastos operativos de cada institución. Incluido el gasto de la planilla del plantel. Pero ya está zanjado que San Marcos de Arica tendrá que abrir la billetera.

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Así está la tabla de posiciones en la Primera B 2026

San Marcos de Arica se ubica en el 6° lugar de la tabla de la Primera B a falta de una fecha y tiene serias chances de disputar la liguilla.