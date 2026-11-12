¿Se mueve la tabla? Así queda la Primera B tras el escritoriazo a San Marcos y Puerto Montt

Luego de la resolución del Tribunal de Disciplina, la tabla se mantiene igual y todo se define dentro del campo de juego. ¡Como siempre tiene que ser!

La Primera B vive una montaña rusa de emociones con los escritoriazos. Lo que comenzó como la catástrofe total de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, terminó de una forma totalmente distinta.

Es que el Tribunal de Disciplina informó en la madrugada de este jueves 12 de noviembre que se rechazó la desafiliación del cuadro del norte y se descartó sanción para los del “velero”.

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¿Qué significa esto? Que todo se va a definir dentro de la cancha. Es por ello, que la fecha 30 toma tanta relevancia para el cierre del torneo.

En la parte alta, Cobreloa y San Luis son los equipos que luchan por el título y el primer ascenso a la Liga de Primera. Los mineros reciben a Puerto Montt, mientras que San Luis debe visitar a San Marcos. La ventaja momentánea la tiene el equipo de Mario Salas ya que tiene +22 goles de diferencia.

¿Cómo se define la Primera B?

Ahora la fecha 30 también tiene otras definiciones de infarto. Para el ingreso a la Liguilla, tienen opciones al menos 11 equipos, para solo siete cupos.

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Pero a su vez, también hay expectación por la parte de abajo. Rangers de Talca (21) visita a Deportes Santa Cruz (24) y para los rojinegros es obligación ganar para escapar del descenso.

Ahora el otro involucrado es Unión San Felipe (23) que recibe a Unión Española (39). El Uni-Uni necesita sumar para evitar también el descenso, pero los hispanos luchan por un cupo a la Liguilla y solo les sirve ganar.

De momento lo único concreto es que el 15 de noviembre se juega la última jornada de la fase regular de la Primera.