La Segunda Sala del ente jurídico detalló en su sentencia por qué se volvió a rechazar la denuncia hecha por Rangers, Santa Cruz y San Felipe para provocar la desaparición del "Velero".

Como muy pocas veces ocurre en el fútbol chileno, se hizo justicia. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo de la Primera Sala que echó por tierra la intención de tres equipos de Primera B para desafiliar a Deportes Puerto Montt.

Hace dos semanas, en primera instancia, los cuadros de Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe denunciaron al cuadro salmonero por “irregularidades en el cumplimiento tributario en 2025”, cuando estaban en Segunda División, para evitar el descenso.

Pues bien, la Segunda Sala no sólo ratificó el fallo inicial, sino que con la unanimidad de sus miembros, el ente jurídico de la ANFP, además le dejó en claro a los tres clubes denunciantes que no tienen pito que tocar en esta discusión.

“Se decidió confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal

Autónomo de Disciplina, de fecha 27 de octubre de 2026, que acogió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Club de Deportes Puerto Montt, rechazando, por lo tanto, el recurso de apelación deducido por los clubes denunciantes en todas sus partes”, reza el dictamen.

Imagen: ANFP

La reacción de Puerto Montt al fallo del Tribunal de ANFP

Por medio de sus canales, el cuadro sureño expresó su satisfacción por el dictamen de la Segunda Sala, al señalar que “se estableció que los denunciantes no acreditaron perjuicios que justificaran su acción”.

“Este pronunciamiento reafirma la solidez de nuestra defensa y nos permite transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. Seguiremos trabajando con seriedad, responsabilidad y transparencia que exige nuestra institución”, agregó el club.

De esta forma, Puerto Montt se enfoca en su partido más importante del año, cuando por la última fecha de Primera B se enfrenten a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, donde una victoria podría ponerlo en la Liguilla. Falta por confirmarse el día y horario del lance.

En síntesis

La ANFP rechazó la apelación de tres clubes y confirmó que Puerto Montt no será desafiliado.

Rangers, Santa Cruz y San Felipe buscaban el descenso del club salmonero por temas tributarios.

Tras el fallo unánime, el equipo sureño celebró y buscará vencer a Cobreloa para entrar a Liguilla.