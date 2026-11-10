La resolución de San Marcos se conoce está semana, pero todavía existen dudas a que se juegue la jornada 30.

La Primera B entra en una semana de definición. Esto porque durante la jornada del miércoles se espera el fallo sobre la apelación que realizó San Marcos de Arica.

El cuadro del norte fue víctima de un nuevo escritoriazo. Lo que terminó con una sanción del Tribunal y se determinó su desafiliación. Lo que provocó un remezón de aquellos, ya que los “Bravos del Norte” apelaron y esto pausó la definición de la fecha 30.

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Por lo que ahora se espera la resolución final para poder volver a la cancha. En especial para los equipos que todavía tienen que disputar ese último partido para al menos luchar por la Liguilla.

Así lo enfatizó Deportes Puerto Montt, que debe disputar la última fecha ante Cobreloa. Pero más allá de tener la logística para el traslado, aún existe temor porque no se pueda jugar.

“Los pasajes ya están comprados. Pero no está confirmado que se juegue al 100%. Tenemos que esperar al día jueves. Tenemos todo organizado para viajar a Calama”, recalcó Pablo Soto, gerente deportivo de Puerto Montt, a Radio Mi Sur Deportes.

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“Ojalá se pueda jugar. Se complica si se reprograma y esperar una semana más. Hay jugadores con temas domésticos como entregar sus departamentos o casas. Hay mucha incertidumbre”, confesó el representante del albiverde.

¿Qué pasará con el fallo de San Marcos de Arica?

El tema es que ahora todo se centra en la definición del fallo sobre San Marcos de Arica. Lo que podría cambiar la tabla de la Primera B.

Para peor, ningún club tiene indicios de lo que podrá ocurrir con el escritoriazo. “Algunos dicen que Arica se le quitarían los puntos. Eso nos permitiría entrar a Liguilla. Pero estamos esperando lo que digan en Tribunales para enfrentar el partido ante Cobreloa”, sentenció Soto.