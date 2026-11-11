Disputará la final de la Copa de la Liga y reacciona al paro de camioneros: “Es un bien para todos”

El futbolista Alejandro Camargo recalcó que se debe apoyar la causa y abordó la posible suspensión de la final de la Copa de la Liga.

Esta semana puede ser histórica para el fútbol chileno. Esto debido a que está programada la final de la Copa de la Liga para el sábado 14 de noviembre y se conocerá al primer campeón del torneo. Por lo que Coquimbo Unido y O’Higgins buscarán tocar la gloria, y sumar un trofeo inédito para el fútbol chileno.

Definición que pasó primero a jugarse a mitad de año en Valparaíso pero por frente de mal tiempo pasó a octubre en el Claro Arena. La inclemencia de las lluvias volvió a afectar el partido y ahora quedó programado finalmente para el Estadio Santa Laura.

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Ahora el tema es que durante esta semana se inició un paro de camiones a lo largo del país por el alza de combustibles. Lo que ha afectado el desplazamiento en las carreteras del país.

Lo que llamó la atención ya que recibieron apoyo hasta de los protagonistas de la comentada final. Es que ahora fue Alejandro Camargo el que entregó el apoyo a la causa. “Es gente que está reclamando algo que es un bien para todos, que no aumente la bencina”, enfatizó el volante a “Somos Los Piratas”.

Lo que se da en medio de las negociaciones del gobierno y una nueva alza que se registrará este jueves. Sin embargo, el jugador también confesó que suspender una vez más el partido ya sería una complicación mayor para ambos elencos.

“Para nosotros si se llega a suspender, significa volver a planificar un partido que se tendría que haber jugador, es medio tedioso”, lamentó. Cabe consignar que autoridades han recalcado que el partido se disputará y de momento se ha abordado la reprogramación del partido.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga está programada para este sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura. El encuentro está fijado para las 16:00 horas y será transmitido por HBO MAX.

Cabe consignar que la venta de las entradas para la final ya están a la venta, y hasta se habilitó para público general a través de Punto Ticket.