En la última fecha habrá cinco partidos en simultáneo, pero no todos irán por la pantalla chica.

La Primera B tendrá una fecha final muy emocionante, aunque una noticia golpea a los hinchas. Desde TNT Sports informaron que no todos los duelos serán transmitidos por TV.

La categoría de plata del fútbol chileno tendrá una jornada decisiva donde no solo está la pelea por el título, sino que también el saber qué equipos van a Liguilla o el club que terminará perdiendo la categoría. Serán cinco partidos en simultáneo.

¿Qué partidos de Primera B no irán por TV?

De acuerdo a lo informado por TNT Sports, los encuentros de Magallanes vs Deportes Antofagasta, Unión San Felipe vs Unión Española y Deportes Santa Cruz vs Rangers solo estarán disponibles en la aplicación HBO Max. Todos estos duelos serán este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas.

Los otros dos partidos que son simultáneo, como San Marcos ante San Luis y Cobreloa contra Puerto Montt, irán por TNT Sports (básico) y TNT Sports Premium, respectivamente, además de la mencionada aplicación.

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El mismo domingo 15, también juega Santiago Wanderers ante Copiapó a las 12:00 horas, mientras Deportes Recoleta y Deportes Iquique se enfrentarán a 20:30 horas. Estos dos duelos sí irán por TV de forma normal, específicamente en TNT Sports Premium.

Muchos discutieron de por qué no se jugaban los siete partidos en simultáneo, recordando que Curicó y Temuco ya se enfrentaron en esta fecha, pero desde la propia ANFP indicaron que por un motivo muy puntual es complejo agendar de esta manera.

San Luis y Cobreloa disputan el título. Imagen: Photosport

“Condiciones técnicas asociadas al proveedor del sistema VAR no es posible programar todos los partidos en el mismo horario“, explicaron desde Quilín. La fecha final de la Primera B será realmente al rojo vivo en todos los sectores de la tabla.

Tabla de la Primera B: