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Amistoso

Colo Colo vs Racing Club: dónde ver EN VIVO y streaming el amistoso entre el campeón chileno y la Academia

Los albos se miden ante el cuadro argentino en un amistoso internacional en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo choca con Racing en Concepción.
© PhotosportColo Colo choca con Racing en Concepción.

Colo Colo no descansa en la fecha FIFA y aprovecha el receso para jugar un amistoso internacional, ya que el campeón de la Liga de Primera se mide ante Racing Club.

Los albos se miden ante el elenco argentino, que pasa por un mal momento deportivo, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde festejará con sus hinchas el título número 35 de su historia.

El partido le servirá al entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, para probar jugadores de cara al cierre de la temporada, donde el principal foco ahora será la Copa Chile, donde se medirán en semifinales con O’Higgins.

El partido entre el Cacique y la Academia arranca a las 19:00 horas, y podrás ver todos los detalles del duelo por Disney+.

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En vivo: Colo Colo 1-0 Racing Club

45+2' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Se acaba el primer tiempo en Concepción. Colo Colo le gana a Racing Club con gol de Gedeón Díaz.

42' CASI RACING

Nacho Rodríguez prueba con un remate de media distancia que se va lejos del arco chileno.

37' FESTEJO ALBO

La celebración de Gedeón Díaz de su gol ante Racing.

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28' NO CUENTA

Pelotazo largo para Maxi Romero, que se iba a ir solo en demanda del arco, pero le cobran posición de adelanto.

23' COLO COLO SUPERIOR

El campeón chileno muestra en cancha su mejor nivel actual y maneja el partido a placer.

17' EL GOL ALBO

Así fue la apertura de la cuenta de Gedeón Díaz para Colo Colo ante Racing.

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13' GOOOOOOL DE COLO COLO

Colo Colo 1-0 Racing Club. Gedeón Díaz recibe un centro en el segundo palo y define con un derechazo tras controlar el balón con el pecho.

9' BIEN DE PAUL

Cabezazo blando de Lautaro Díaz y la pelota se va muy fácil a las manos de Fernando de Paul, quien vuelve a jugar tras su larga lesión.

6' AVISA COLO COLO

Lautaro Pastrán se mete al área y cuando se acerca al área chica por el sector derecho, mete un remate cruzado que se va desviado en el segundo poste.

4' SE ACERCA RACING

La Academia tiene un tiro libre de larga distancia, el que patea Pérez y se va a las manos de De Paul.

1' ¡ARRANCA!

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Ya están jugando Colo Colo y Racing en Concepción.

EL JUEZ

El árbitro chileno Fernando Véjar dirigirá el partido en el Ester Roa.

SE VIENE

¡Se viene el partido! Salen los jugadores de Colo Colo y Racing al campo de juego en Concepción.

ONCE ARGENTINO

La formación de Racing para medirse ante Colo Colo en Concepción.

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MAL AÑO

Racing no pudo clasificar a los playoffs por el título del Torneo de Clausura en Argentina, porque quedó en el puesto 13° con apenas 15 puntos.

CAMISETA OFICIAL

Colo Colo irá con su tradicional camiseta blanca en el amistoso que arranca a las 19:00 horas.

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FORMACIÓN DE COLO COLO

Fernando Ortiz confirma el once del Cacique para jugar ante Racing.

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Partidazo

El partido entre albos y albicelestes arranca a las 19:00 horas en Concepción. Será transmisión de Disney+.

¡BUENAS TARDES!

Hola amigos y amigas de RedGol, bienvenidos al relato del partido amistoso entre Colo Colo y Racing Club.

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