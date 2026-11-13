Colo Colo vs Racing Club: dónde ver EN VIVO y streaming el amistoso entre el campeón chileno y la Academia

Los albos se miden ante el cuadro argentino en un amistoso internacional en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Colo Colo no descansa en la fecha FIFA y aprovecha el receso para jugar un amistoso internacional, ya que el campeón de la Liga de Primera se mide ante Racing Club.

Los albos se miden ante el elenco argentino, que pasa por un mal momento deportivo, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde festejará con sus hinchas el título número 35 de su historia.

El partido le servirá al entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, para probar jugadores de cara al cierre de la temporada, donde el principal foco ahora será la Copa Chile, donde se medirán en semifinales con O’Higgins.

El partido entre el Cacique y la Academia arranca a las 19:00 horas, y podrás ver todos los detalles del duelo por Disney+.

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En vivo: Colo Colo 1-0 Racing Club