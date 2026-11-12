Este mediocampista de 32 años que milita en el ascenso de Argentina fue compañero de tres chilenos en la Academia cuando era dirigido por Gago, de quien guarda un gran recuerdo por su ayuda en pleno proceso depresivo.

Este jugador de 32 años fue pupilo de Fernando Gago y abordó sin tapujos la fuerte depresión que padeció. Todo se remonta a noviembre de 2022, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado en un partido ante Boca Juniors. También salió afectado su menisco interno.

Un complejo inconveniente físico que desató en él un proceso depresivo muy importante. Del que le costó salir. De hecho, nunca volvió a su prime futbolístico y deambuló por varios clubes: Banfield, Tigre, San Telmo y Berazategui, donde milita hoy en día.

Las referencias son para Leonel Miranda, quien se refirió a su relación con el director técnico de Universidad de Chile. “Es un amigo Fernando. De verdad. Un tipo con muchos códigos, tiene mucha palabra de hombre”, apuntó el Lolo en una entrevista que le concedió a ESPN.

Leonel Miranda está muy agradecido con Fernando Gago, hoy DT de la U de Chile. (Getty Images).

“Me crié así, con gente de palabra. Y conmigo él se portó de una manera increíble, siendo lo que es Fernando. Lo que abarca. Siempre me dio palabras de apoyo”, apuntó Miranda. Seguramente se refería a su pasado como jugador, que lo tuvo en Boca Juniors, el Real Madrid de España y la selección de Argentina, entre otros.

El volante, quien también jugó en Independiente de Avellaneda, Defensa y Justicia y los Xolos de Tijuana de México, profundizó sobre esto. “Cuando me lesioné, estuve sin ir al club mucho tiempo. Salió a bancarme en una conferencia de prensa cuando me tiraban a matar”, expuso Miranda de esa experiencia en la Academia.

Tweet placeholder

Miranda todavía recuerda que Gago lo blindó ante los medios de comunicación. “No es cierto que hay una molestia del cuerpo técnico con Lolo Miranda. Está haciendo la recuperación y tuvo permiso de no venir por un mes”, explicó en febrero de 2023.

ver también La deuda que tiene que pagar Gago en U de Chile 2027: “No se pueden perder los clásicos”

Leonel Miranda admite una gran ayuda de Fernando Gago en medio de su depresión

Esta proceso del que Leonel Miranda habló largo y tendido en ESPN involucró a Fernando Gago. “No aparecí como en tres meses del club, entré en depresión. Él me bancó, me decía qué necesito”, aseguró el Lolo, quien fue compañero de tres chilenos en la Academia.

Eugenio Mena, lateral izquierdo que milita en Universidad Católica, Marcelo Díaz, quien vive sus últimas semanas como futbolista activo en la Universidad de Chile. Además de Gabriel Arias, el portero que hoy en día juega en Newell’s Old Boys. “Fue mi peor momento y Gago estuvo mucho”, reconoció también Miranda.

Leonel Miranda celebra junto a Marcelo Díaz el icónico gol del Chelo en un clásico de Avellaneda. (Getty Images).

“Me acuerdo que Gago lo cruzó a mi hijo en la cancha de Banfield y le dijo ‘con tu papá, amor y odio. Pero tu papá es un fenómeno’. Y él se acuerda”, apuntó el Lolo Miranda al borde del llanto en esta conversación en la que aludió directamente al DT del Romántico Viajero.