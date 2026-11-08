El Cacique se consagró como ganador de su estrella 35 y en RedGol hicimos este compilado de elogios que el equipo de Ortiz se ganó de jugadores y entrenadores rivales. Incluidos los de sus clásicos contendores.

Se acabo la espera de Colo Colo, que por fin puede gritar campeón en la Liga de Primera 2026. Los albos vencieron por 2-1 a Ñublense gracias a un postrero gol de Marcos Bolados y lograron sacarle una ventaja indescontable a la Universidad de Chile para bajar la estrella 35.

A pesar del evidente bajón en el que entró el equipo adiestrado por Fernando Ortiz durante la segunda rueda, avanzó este año y recopiló elogios de sus rivales. De hecho, incluso después de la paliza que le propinó Coquimbo Unido a los albos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, hubo una valoración positiva.

La hizo Guido Vadalá, gran figura de los Piratas en aquella tarde que el cuadro local firmó un contundente 5-2. “Colo Colo juega muy bien y está primero ampliamente. Tiene grandes jugadores y un gran equipo”, apuntó el talentoso volante ofensivo formado en las inferiores de Boca Juniors.

Otro que lanzó un tremendo cumplido al Cacique fue Fernando Díaz, quien hizo una comparación muy osada luego del 1-1 que los albos rescataron sobre la hora frente a Deportes Concepción en el estadio Monumental. “Jugar contra Colo Colo, guardando las proporciones, es hacerlo contra el Barcelona o Manchester City”, afirmó el Nano.

Fernando Díaz saluda a Fernando Ortiz en el estadio Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Es el mejor equipo del campeonato y seguramente será campeón”, agregó el DT del León de Collao, que se había puesto en ventaja con un cabezazo de Norman Rodríguez. Pero un gol en contra del paraguayo Fernando Martínez significó el definitivo empate en Macul.

Otro jugador que milita en la zona penquista y habló fue Joaquín Larrivey. “El equipo compitió de igual a igual ante el mejor del torneo. Se enfrentaban los mejores de la segunda ronda, y fue un partido muy disputado”, resumió el Bati sobre esa paridad entre albos y lilas.

Víctor Felipe Méndez marca al Bati Larrivey. (Andrés Piña/Photosport).

Uno que se sumó a estos halagos fue Jaime García, quien curiosamente lo hizo después de firmar un empate sin goles ante el Eterno Campeón en el estadio Ester Roa Rebolledo. “Es un equipo fuerte, sólido y que viene con mucha confianza. En el fútbol no hay justicia, nos atacaron por todos lados”, manifestó el popular Búfalo.

El Tano Ortiz saluda afectuosamente a Jaime García. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Los archirrivales también elogiaron a Colo Colo, campeón de la Liga de Primera

Colo Colo se consagró campeón en la Liga de Primera 2026 y Charles Aránguiz dejó una frase después de que Universidad de Chile perdiera el Clásico Universitario 203 ante Universidad Católica en el Claro Arena. Apuntaba precisamente a cuándo dejaron ir los azules el título.

Jonathan Villagra marca a Charles Aránguiz en el Superclásico. (Diego Martin/Photosport).

El Príncipe manifestó que “esta es una opinión personal. Para mí, el campeonato lo perdimos en el clásico contra Colo Colo”. Eso a pesar de que Fernando Gago insistió hasta el hartazgo en que alcanzar a los albos aún era factible. Aunque Pintita también le dedicó elogios al Cacique.

Fernando Ortiz y Fernando Gago en la conferencia de prensa previa al Superclásico. (Luis Quinteros/Photosport).

“Colo Colo es un equipo trabajado con un gran entrenador. Tiene ideas y movimientos claros de cómo quiere atacar y defender”, afirmó Gago sobre el juego de los albos. Algo que también hizo Daniel Garnero, entrenador de la Universidad Católica.

Daniel Garnero da indicaciones y Fernando Ortiz de fondo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque fiel a su estilo. “Estamos lejos del líder, pero el segundo está a 13 puntos. Colo Colo sacó una ventaja muy grande, al principio injustificada. Pero después agarró un rendimiento y se está paseando en el torneo”, manifestó Garnero a fines de agosto, cuando el Cacique ya había encaminado su estrella 35.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 al cabo de 26 partidos: suma 58 puntos, 10 más que la Universidad de Chile y 12 unidades más que Universidad Católica.