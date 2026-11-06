Revelan que los albos ya realizan las gestiones para un festejo con los hinchas, aunque no será el domingo en la planificación.

Colo Colo está expectante por el duelo del domingo donde deben visitar a Ñublense en Chillán por la Liga de Primera 2026, encuentro que puede marcar el título 35 para el cuadro albo en el estadio Nelson Oyarzun.

Por lo mismo, entienden que habrá celebraciones en todo el país, pero desde la dirigencia alba ya planifican el festejo mayor en el estadio Monumental, donde pidieron permiso.

La idea es que, tras el encuentro en el sur del país, el bus de Colo Colo se vendrá a Santiago, pero el arribo se espera de madrugada, por lo que la idea es realizar un gran show el lunes en la Ruca.

Colo Colo pide llenar la Ruca para el lunes en Santiago. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Colo Colo quiere el Monumental lleno para levantar la copa

Así al menos lo detalló el periodista Rodrigo Gómez de radio Cooperativa, quien en sus redes sociales dejó en claro la idea que tiene Colo Colo para celebrar el título 35 de su historia.

“Colo Colo solicita celebración en el Monumental en caso de ser campeón!!!”, explicó en una primera instancia, dejando en claro que ya se preparan los festejos.

Eso sí, deja en claro que no será el domingo al retorno de Chillán, por lo que habrá que esperar: “La cita sería el lunes 9 de noviembre a las 19:00 hrs. Estadio lleno junto a sus hinchas”.

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