El entrenador argentino está siendo muy cotizado en varios mercados, debido a la gran campaña que encabeza en Chile.

Fernando Ortiz está a un paso de lograr un gran sueño, porque una victoria lo separa de sumar su primer título como entrenador, situación que se puede materializar este domingo si Colo Colo vence a Ñublense.

El Tano estuvo cerca de la gloria en seis ocasiones en México, donde perdió semifinales dirigiendo a América y Monterrey. Además, cuando llegó al país dirigió al Cacique en la final de la Supercopa y cayó por 3-0 ante Universidad de Chile.

Ortiz vive el mejor momento de su carrera como entrenador, por lo que se deja querer. Aún no renueva su contrato con Blanco y Negro, desde México le ofrecen un jugoso contrato y ahora aparece Racing Club como gran chance para 2027.

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Racing Club tiene en la mira a Fernando Ortiz

Racing Club no tiene entrenador definido, puesto que lo dirige de forma interina Sebastián Romero. El periodista de DSports Rodrigo López, contó con detalles que la Academia tiene en la mira al todavía DT de Colo Colo.

“Esta información emana desde Argentina. Hay un vínculo entre Diego Milito (presidente de Racing) y Fernando Ortiz. De amistad más que nada, de fútbol”, lanzó de entrada el reportero.

“Me dicen que hay un sondeo, hubo un llamado, especialmente con su círculo cercano, pero lo más importante y esto lo quiero remarcar, es que Racing tiene Copa Libertadores y uno de los grandes objetivos que tiene Fernando Ortiz es dirigir en Argentina“, agregó López.

Fernando Ortiz recibe ofertas. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, el comunicador contó que en las últimas horas Blanco y Negro, mediante Aníbal Mosa, se ha acercado a conversar con Ortiz sobre la renovación, aunque aún no hay certeza en que aquello se ejecute.

“Hoy la intención es escuchar a Colo Colo, pero lo que más le preocupa a Fernando Ortiz, y tiene que ver con las últimas declaraciones de Aníbal Mosa, que si bien ha sentido un coqueteo en estos últimos días, Fernando Ortiz dice que la renovación se va a dar en base a un proceso o a un resultado”, cerró.

El contrato del Tano Ortiz y su cuerpo técnico con Colo Colo termina el 31 de diciembre, y pese a la buena temporada, en ByN han sido cautelosos y no han querido extender el vínculo, para no sufrir dramas del pasado, como lo fue con Jorge Almirón.

En síntesis

Fernando Ortiz será campeón con Colo Colo si vence a Ñublense este domingo.

será campeón con Colo Colo si vence a Ñublense este domingo. Racing Club y clubes de México buscan fichar al técnico Fernando Ortiz para 2027.

y clubes de México buscan fichar al técnico Fernando Ortiz para 2027. El contrato de Ortiz con Colo Colo y Blanco y Negro finaliza el 31 de diciembre.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera