El Príncipe y el entrenador nuevamente toman distancia de acuerdo al momento del Bulla.

Fernando Gago y Charles Aránguiz nuevamente quedaron en veredas opuestas por declaraciones respecto al presente de Universidad de Chile. Un histórico azul opinó al respecto.

Luego de una leve levantada, el Romántico Viajero otra vez parece despedirse de la lucha por el título. Al menos eso piensa el Príncipe, aunque Pintita todavía creer que pueden alcanzar a Colo Colo. Diferencias que se están notorias en la forma de ver una misma situación.

La relación Gago y Aránguiz

Luego de perder con Universidad Católica, Universidad de Chile se enfoca en la revancha con Deportes Antofagasta por Copa Chile. En la ida de los cuartos de final el Bulla perdió por 2-0, por lo que este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas intentarán remontar en Santa Laura.

“El rival, no por menoscabarlo, pero la U debiera pasarlo. Es lo que siempre se pensaba ‘antes de’ cuando viste que tocaba Antofagasta. Un objetivo no cumplido es un fracaso“, indicó César Vaccia a RedGol.

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Tal como pasó ante Colo Colo, otra vez Fernando Gago sacó a Charles Aránguiz en los minutos finales cuando Universidad de Chile necesitaba rescatar el empate. El entrenador aseguró que fue el Príncipe quien pidió el cambio, algo que Vaccia no comparte que aclare.

“Lo que pasa es que es un error de los entrenadores cuando a un jugador de esa categoría debe entrar a explicar. Es un cambio que determinó en su minuto y punto. De los demás jugadores no dijo nada. Cuando uno trata de explicar algo, se confunde“, señaló el bicampeón con los Azules en 1999 y 2000.

Gago y Aránguiz opinan distinto sobre las opciones al título de la U. Imagen: Photosport

“No necesita explicación, Aránguiz es uno más del plantel, no tiene que jugar más minutos que otros. Si lo sacó, lo sacó nomás, pensó que otro jugador podía hacerlo mejor. No hay para qué confundir más o enredar las cosas“, cerró César Vaccia.