Tras el duelo ante Cobresal, los azules atravesarán 13 días sin acción, incluso estando en las semifinales de la Copa Chile.

Universidad de Chile celebra el paso a las semifinales de la Copa Chile 2026, tras vencer por goleada por 4-0 a Deportes Antofagasta, en un duelo disputado la noche del jueves en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, la U suma dos nuevos partidos en su planificación de final de temporada, aunque ya se mira en el horizonte un nuevo parón del fútbol chileno que puede frenar su ritmo de competencia.

Esto, porque tras el duelo del domingo ante Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, viene la fecha FIFA, donde los azules volverán a la cancha recién el 21 de noviembre, 13 días después.

La U tendrá dos semanas sin fútbol en noviembre. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Cambia la planificación en la U

El fútbol chileno sufre con fines de semana sin fútbol, lo que se volverá a repetir en el mes de noviembre, cuando no se tenga fecha el 14 y 15 de noviembre (se jugará la final de la Copa de La Liga).

Una instancia que la U podría haber disputado la semifinal de la Copa Chile, pero, al estar Coquimbo Unido, que juega la final de la Copa de La Liga, su llave ante La Calera recién se resolverá el 24 del presente mes.

Esto deja a la U con casi dos semanas de inactividad, que lo ha sufrido durante el año, pero esta vez con la expectación de los últimos duelos que definen el torneo y la Copa Chile.

Es más, esas semifinales del torneo se deberían la primera y segunda semana de diciembre, lo que extiende la temporada de la U que busca llegar a la final de la mitad del último mes del año.

Los próximos partidos de la U