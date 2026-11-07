El pequeño de 11 años confesó que su mayor deseo era jugar por los Albos, conmoviendo al presidente de Blanco y Negro.

La Teletón realiza su show televisivo 2026 para buscar aportes a la cruzada solidaria. Fue así como contaron la historia de Maximiliano Álvarez, quien emocionó a todos por su fanatismo por Colo Colo.

El menor de 11 años nació sin sus brazos, pero hizo transformó esta condición en una fortaleza. Con el fútbol como arma, Maxi desafía a todos y destaca por sus grandes condiciones con el balón en Curanilahue. Su historia le tocó el corazón a todos los televidentes, incluyendo a Aníbal Mosa.

Colo Colo apoya sueño de Maxi

Maxi es hincha de Colo Colo y como todo niño, sueña con vestir el color del equipo de sus amores. Mientras Aníbal Mosa viajaba junto al plantel albo a Chillán para el partido contra Ñublense, conoció la historia de lucha de Álvarez y le hizo una especial invitación.

“Acabo de ver el video tuyo en la Teletón. Estoy completamente emocionado de verte con tus ganas de jugar a la pelota, de darle la pelea a la vida, y de que seas un tremendo hincha de Colo Colo“, comenzó diciendo el presidente de Blanco y Negro.

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“He visto por ahí también de que te gustaría conocer el Estadio Monumental, conocer los jugadores, así que te mando este video para decirte que estás completamente invitado. Te iremos a buscar a Curanilahue a ti, a tu mamá, a tu papá y los traeremos para que puedan visitar las instalaciones“, complementó Mosa.

Colo Colo enfrentará a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán. Si ganan, serán los nuevos campeones del fútbol chileno. El pequeño Maxi tendrá la oportunidad de compartir con sus héroes en Macul.

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“Puedas entrar a tirar un par de penales al estadio, puedas conocer a los jugadores y conocer la Ruca que es la casa de todos los colocolinos Maxi querido. Así que estás completamente invitado, te mando un abrazo grande. Nos vamos a contactar contigo“, cerró Aníbal Mosa.