A través de redes sociales, un experto en fichajes advirtió que este futbolista está en la mira de las "Águilas"

Con la confirmación del título por parte de Colo Colo, y a falta de tres fechas para que termine la temporada 2026, ya comienzan a aparecer rumores del mercado de fichajes respecto a futbolistas relevantes en la campaña actual.

Uno de esos nombres es el mediocampista Víctor Felipe Méndez, que llegó al Cacique a comienzos del 2025 y tiene contrato vigente hasta finales del 2027. El ex Unión Española posee un interés para volver a jugar en el extranjero, esta vez en Norteamérica.

El medio digital Fútbol Total y el experto en fichajes Rosito Ruiz aseguraron en sus cuentas de Instagram que el volante de Colo Colo está en la órbita del América, el equipo más popular de México, quien busca reforzar su zona media para el Clausura 2027.

“El chileno de 27 años puede jugar como mediocentro o pivote. Está brillando con el Tano Ortiz tiene y contrato vigente. Su carta está tasada en apenas 1.7 millones de dólares“, indica la publicación quien advierte que puede arribar en lugar de otro chileno como Víctor Dávila, que dejaría las Águilas.

Desde México quieren desarmar al Colo Colo campeón

Tras un 2025 irregular con Jorge Almirón como entrenador, donde incluso llegó a estar varios encuentros en las tribunas, con la llegada de Fernando Ortiz volvió a ganarse la confianza para ser titular y hombre clave en el mediocampo de los albos.

En esta exitosa temporada con Colo Colo, Víctor Felipe Méndez disputó, entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, un total hasta el momento de 3.214 minutos en 37 encuentros, donde registra dos goles y nueve asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

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¿Cuándo juegan los albos?

El Cacique jugará este viernes 13 de noviembre un partido amistoso internacional ante Racing Club de Argentina, en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción a las 19:00 horas.

En síntesis