En medio de la decisión de comprar o no a Maximiliano Romero un interesante nombre en delantera apareció en el horizonte. Sin embargo, ya avisaron que no corre como opción.

Colo Colo debe tomar decisiones importantes pensando en el 2027. Luego de consagrarse campeones los albos tienen que comenzar a pensar lo que será el plantel de próximo año, sobre todo en torno a los que renovarán o no su contrato.

En esa disyuntiva está Maximiliano Romero, quien ahora en diciembre termina su préstamo desde Argentinos Juniors. Su precio es de 1,5 millones dólares, una cifra alta si consideramos que el atacante no fue un titular cabal en esta temporada.

Por lo mismo, en el horizonte apareció una alternativa muy interesante para el Cacique en caso de que Romero parta. Se trata del uruguayo Salomón Rodríguez, atacante de gran 2026 en Montevideo City Torque que debe volver al Cacique al estar a préstamo en su país.

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Descartan que Salomón Rodríguez vaya a tener su revancha en Colo Colo

Sin embargo y de acuerdo a lo informado por ADN Radio, en el Monumental descartaron que Salomón Rodríguez vaya a volver al club. Para los albos hay dos caminos, o Montevideo City Torque paga el millón de dólares por su pase o acá mismo le encuentran otro club.

Salomón Rodríguez relanzó su carrera en el Montevideo City Torque tras un 2025 muy malo en Colo Colo. | Foto: Getty Images.

“En Colo Colo están esperando si hacen la opción de compra, que es cerca de un millón de dólares. De lo contrario, tampoco miran con malos ojos que no puedan pagar ese dinero, porque ya pueden salir a ofrecerlo por su buena campaña. Es un negocio interesante, porque me aseguran que no permanecerá en el club”, detalló el periodista Cristián Alvarado.

Caber recordar que tras un 2025 lamentable con el Cacique, donde anotó apenas tres goles en 26 partidos, Rodríguez encontró su renacer en Uruguay. Con los “citadinos” el atacante ya lleva 20 goles en 42 duelos, siendo incluso el máximo artillero de la Copa Sudamericana con siete tantos.

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En síntesis