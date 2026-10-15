Marcelo Méndez, entrenador que alguna vez figuró en los planes de Universidad de Chile, intentó levantar a sus pupilos tras la dura derrota en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Y dos que pasaron por el fútbol chileno también sacaron la voz en Brasil.

Marcelo Méndez evidentemente puso como titular a Salomón Rodríguez en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que festejó un elocuente 3-0 en condición de local. Por supuesto, el equipo brasileño quedó con un pie y medio puesto en el juego decisivo.

Aunque en la interna del Montevideo City Torque no creen que sea tan así. Piensan que todavía hay algo que decir en una llave que parece sentenciada. Fue el entrenador del equipo el que trató de levantar a sus pupilos. Méndez dejó una frase que intentó ser motivadora.

Pero para muchos puede haber sido ridícula. “Enfrentamos a un gran rival de mucha categoría, con jugadores muy importantes y de mucha calidad. La idea no era defender tan atrás, el rival nos llevó a eso”, aseguró el DT, quien en su momento figuró en los planes de Universidad de Chile cuando los azules firmaron a Francisco Paqui Meneghini.

Salomón Rodríguez mira a Vitao, defensor de Atlético Mineiro. (Pedro Vilela/Getty Images).

“Más allá de una distancia amplia, somos uruguayos y siempre creemos que podemos. El fútbol uruguayo está plagado de grandes hazañas así que veremos. Capaz que se puede repetir alguna de esas o quizá no. Pero lo vamos a intentar”, afirmó Méndez.

Además de Salomón Rodríguez, cuyo pase todavía pertenece a Colo Colo, hubo varios que pasaron por el fútbol chileno que jugaron en el cuadro uruguayo. Como Gary Kagelmacher, el capitán del equipo, quien pasó por Universidad Católica. O el portero Franco Torgnascioli, quien también sacó la voz ante la contundente derrota.

Gary Kagelmacher intenta marcar al argentino Tomás Cuello, una de las figuras del encuentro. (Pedro Vilela/Getty Images)

“Es difícil hablar en caliente, perdimos 3-0. Siento que competimos, estoy orgulloso de este plantel y pertenecer a él. Jugamos contra un equipo de jerarquía enorme que no te perdona los errores. Así se resume. Tuvimos errores que en el campeonato uruguayo no terminan en gol”, dijo Torgnascioli, ex San Luis de Quillota, Everton de Viña del Mar y Unión Española.

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Torgnascioli felicita al arquero de Mineiro por tremenda atajada a Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez pudo poner en ventaja al City Torque ante Atlético Mineiro, pero el golero Gabriel Delfim hizo una tapada sensacional para evitarlo. Aunque el cabezazo del charrúa salió algo centrado, fue prácticamente a quemarropa. Y un manotazo del meta impidió la apertura de la cuenta.

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“El arquero sacó una pelota increíble. Estábamos jugando bien. Hicieron el gol tras una transición rápida y Mineiro se empezó a sentir cómodo”, graficó Torgnascioli sobre la intervención extraordinaria de su colega Delfim. Y no se quedó con eso. Insistió en que las pequeñas fallas pasan a ser enormes ante rivales de este nivel.

El experimentado golero dijo que “en estas circunstancias, una equivocación no te la perdonan. Competimos contra uno de los mejores de América, no es fácil lo que tocará. Pero no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos que hacerle tres goles. Debemos hacer el primero y buscar desde la calma. Necesitamos goles, pero si te regalas lo pagas. Quedó demostrado. Hay que confiar”.

Otro de paso por el balompié criollo que habló tras la derrota fue Gonzalo Montes, quien fue campeón con Huachipato y tuvo un frustrante paso por Universidad de Chile. “Fue bravo como esperábamos, sabíamos que no podíamos tener errores. Empezamos bastante bien, sufriendo pero bien”, aseveró el volante.

Gonzalo Montes en acción ante José Taran de Atlético Mineiro. (Getty Images).

“Quedamos mal parados dos veces y nos metieron dos goles. Ahí el partido cambió. Con el 2-0 quedaba mucho tiempo por delante, no había que volvernos locos y seguir el plan. Hay que saber que no podemos equivocarnos porque se paga caro”, sentenció Montes. Todo indica que no hay mucha esperanza para la revancha. Aunque el DT haya intentado dejar claro lo contrario.

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¿Cuándo es la revancha de Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque?

Montevideo City Torque será local ante el Atlético Mineiro en el juego de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana, que se jugará el miércoles 21 de octubre en el estadio Centenario a contar de las 19 horas.