El cuadro brasileño aprovechó su condición de local para apabullar al elenco uruguayo y tomar una amplia ventaja en semifinal ida de la Copa Sudamericana.

Una historia similar aunque en diferente contexto fue lo que vivió Montevideo City Torque en la semifinal ida de Copa Sudamericana, donde volvió a sufrir una goleada. En esta ocasión fue a manos del Atlético Mineiro de Brasil que los superó por 3-0 en Belo Horizonte.

Aunque la historia pudo ser distinta si es que en el primer tiempo, el delantero Salomón Rodríguez convertía la opción más clara que tuvo su equipo en el minuto 34, con un cabezazo que contuvo de forma milagrosa el golero Gabriel Delfim.

Los goles para el Atlético Mineiro fueron obra de Reinier (37′), Bernard (42′) y el uruguayo Thiago Borbas (80′), consiguiendo una ventaja (casi) definitiva de cara a la revancha la próxima semana en Montevideo, donde recordemos que el City Torque ya supo revertir un idéntico marcador ante Cienciano en cuartos de final.

¡¡GOLAZO TOTAL!! Tomás Cuello pintó a su marcador y luego Victor Hugo habilitó a Reinier para el primero de Atlético Mineiro vs. City Torque. ¡FÚTBOL! 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8CPD5jpb9h — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

¡LO QUE JUEGA ESTE EQUIPO! Bernard recuperó, luego capitalizó el contragolpe a la perfección y definió para el segundo de Atlético Mineiro vs. City Torque. GO-LA-ZO. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/UclZH5zc2B — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

¡PERFECTO, PERFECTO CABALLEROS! Atlético Mineiro se lució con un gran juego asociado a puro toque y el uruguayo Thiago Borbas firmó el tercero ante City Torque. ¿Serie liquidada en la Ida? 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/CVXe6gHNJc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Mineiro y Montevideo City Torque?

Antes del duelo de vuelta por semifinales de Copa Sudamericana, ambos equipos tendrán desafíos por sus respectivos torneos locales. El Galo se medirá con Coritiba el sábado 17 de octubre a las 18:30 horas. Los ciudadanos visitarán a Albion el domingo 18 desde las 10:00 horas.

La revancha entre Atlético Mineiro y City Torque se disputará dentro de una semana, el miércoles 21 de este mes, a contar de las 19:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo. Quien gane jugará la Gran Final el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

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En síntesis