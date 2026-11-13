Pronósticos Coquimbo Unido vs O’Higgins: las mejores apuestas para la final de la Copa de la Liga

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs O'Higgins, por la final de la Copa de la Liga 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: COQUIMBO UNIDO El Pirata ganó seis de sus últimos siete partidos y acumula tres triunfos consecutivos. Además, domina el historial reciente ante O’Higgins, con cinco victorias y dos empates en siete enfrentamientos. 1xBet 1.67 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 La tendencia apunta a una final cerrada: hubo menos de tres goles en los últimos tres partidos de Coquimbo, cinco de los seis recientes de O’Higgins y los últimos cinco enfrentamientos entre ambos. 1xBet 1.66 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE COQUIMBO UNIDO EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 0.5 Coquimbo llega con confianza y viene mostrando eficacia tras el descanso: anotó al menos un gol en el segundo tiempo en seis de sus últimos siete compromisos. 1xBet 1.79 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 14 de noviembre, a las 18:30 horas, Coquimbo Unido y O’Higgins disputarán la final de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Santa Laura. El ganador obtendrá el cupo Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Ambos equipos lograron avanzar como líderes invictos de sus respectivos grupos. El Pirata se quedó con la cima de la zona A, por encima de Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción, y luego eliminó a Unión La Calera en semifinales. El Celeste, por su parte, lideró el grupo C, superando a Everton, Deportes Limache y Palestino, y selló su clasificación a la final tras vencer a Ñublense.

En la antesala de este encuentro, nuestro especialista presenta los tres mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs. O’Higgins, para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Coquimbo Unido es favorito en las apuestas

Coquimbo Unido acumula tres victorias consecutivas y ganó seis de sus últimos siete compromisos en todas las competencias. Además, tiene un claro dominio en el historial reciente ante el Capo de Provincia, con cinco triunfos y dos empates en sus últimos siete enfrentamientos oficiales. La última victoria celeste se remonta a 2022.

Por su parte, O’Higgins no atraviesa su mejor momento, ya que apenas consiguió un triunfo en sus últimos cuatro encuentros, con dos derrotas y un empate.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 1.67 en 1xbet

La apuesta a los goles en la final de la Copa de la Liga

Al tratarse de un partido que define un título, el desarrollo puede estar marcado por la cautela y la tensión, dando lugar a un encuentro cerrado. A esto se suma la tendencia reciente de ambos equipos: en los últimos tres partidos de Coquimbo Unido y en cinco de los seis más recientes de O’Higgins se registraron menos de tres goles.

Además, los últimos cinco enfrentamientos entre el Pirata y el Celeste también finalizaron con dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.66 en 1xbet

El Pirata puede dar el golpe en el complemento

El Pirata llega a la final con mayor confianza gracias a su racha de victorias consecutivas y al dominio que mantiene en el historial reciente frente a O’Higgins.

Además, el conjunto aurinegro atraviesa un buen momento ofensivo durante los segundos tiempos: marcó al menos un gol en el complemento en seis de sus últimos siete compromisos.

Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.79 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 1.67 1XBET Empate 3.40 1XBET O’Higgins 4.62 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Coquimbo Unido vs O’Higgins: últimos partidos