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Montevideo City comprará a Salomón Rodríguez: la millonaria cifra que gana Colo Colo

El uruguayo ha anotado 20 goles en este 2026, por lo cual abrirán la billetera para quedárselo.

Por César Vásquez

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Salomón Rodríguez no tuvo éxito en Colo Colo.
© GettySalomón Rodríguez no tuvo éxito en Colo Colo.

Colo Colo comienza a pensar en el plantel de la temporada 2027. Salomón Rodríguez no está contemplado, ya que el jugador será comprado por Montevideo City Torque.

Los Albos vivieron una pésima campaña en el 2025. Uno de los apuntados fue Rodríguez, por quien habían pagado alrededor de 1,2 millones de dólares a Godosy Cruz, pero que en el Monumental se le mojó la pólvora. Se fue a préstamo y resurgió como el Ave Fénix.

El monto que recibirá Colo Colo por Rodríguez

Salomón Rodríguez tuvo que armar sus maletas y regresar a Uruguay, donde Montevideo City Torque le abrió las puertas, le limpió sus heridas y volvió a sacar lo mejor de él. Al lado del Río de la Plata, los goles regresaron a su cuerpo y por montones.

El atacante de 26 años suma 42 partidos, 20 goles y 5 asistencias en esta temporada. Por esta razón, su actual club no está ni ahí con devolverlo a Colo Colo y están pensando comprarlo. Incluso, no tendrían problemas para pagar la cláusula impuesta por los de Macul.

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De acuerdo al especialista César Merlo de Tribuna, Montevideo City Torque le pagaría a los Albos un monto de 2 millones de dólares por su pase. De esta manera, en Pedrero se olvidarían de una de sus peores compras y hasta ganarían dinero tras los 1.2 millones de la divisa estadounidense que le entregaron a Godoy Cruz.

Según indica el periodista antes mencionado, la idea del club uruguayo es revender a Salomón Rodríguez, ya que su muy buena campaña en tierra charrúa habría generado que equipos de mayor poder económico se interesen en sus servicios.

Salomón Rodríguez no lo pasó bien en Colo Colo. Imagen: Photosport

Salomón Rodríguez no lo pasó bien en Colo Colo. Imagen: Photosport

De esta manera, lo más probable que Rodríguez no regrese a Macul. En Colo Colo jugó 26 partidos y solo anotó 3 goles. Un negocio que parecía un fracaso, ahora puede tener un final muy feliz para los Albos. 2 millones de dólares que podrán servir para refuerzos de la Copa Libertadores 2027. Nada mal.

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