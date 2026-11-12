El Tano es prioridad para Blanco y Negro rumbo al 2027. Ambas partes acercan posiciones y alistan los detalles finales del acuerdo.

Fernando Ortiz ya cumplió con el objetivo de sacar campeón a Colo Colo en la Liga de Primera. El DT ahora lidera las negociaciones en Blanco y Negro, siendo el primero al que se acercaron para renovar contrato.

Si bien hubo sondeos desde Argentina y México, el Tano se acerca cada vez más a la firma en el Cacique. Así lo desclasificaron en ESPN Chile, poniendo incluso fecha tope para dar el “sí” definitivo.

“Las conversaciones con Fernando Ortiz han sido muy expeditas y han avanzado muy rápido. Me informan que de aquí a la próxima semana, incluso antes del Clásico ante U Católica, podría estar zanjada la situación de la renovación“, avisó Jade Quiñones, de ESPN Chile.

El último punto para llegar a acuerdo entre Ortiz y Colo Colo

Según la citada fuente, las partes están avazadas para extender el contrato de Fernando Ortiz en Colo Colo. Sin embargo, su nuevo estatus de DT campeón también le juega a favor para negociar con más peso con Blanco y Negro.

Ortiz sigue negociando su continuidad /Photosport

“¿En qué topan? En la cantidad de años del contrato y temas salariales, ese tira y afloja se dará sí o sí. Ahora tiene un título bajo del brazo y la negociación va por ese camnino y también la participación en elección de refuerzos”, cerró el periodista de ESPN.

Ortiz tendrá antes de U Católica un amistoso ante Racing de Avellaneda, a jugarse este viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas en Concepción. Ahí se espera que el DT utilice otros nombres no habituales en su oncena habitual.

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Ortiz arribó el año pasado al Cacique y no logró clasificar a Copa Sudamericana. Sin embargo, tras un mal comienzo este año, logró espantar los fantasmas y con gran campaña levantó la copa de campeón en Liga de Primera.