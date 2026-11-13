Fernando Ortiz seguirá como entrenador de Colo Colo y contará con Fernando De Paul como arquero para el 2027.

Fernando Ortiz sacó campeón a Colo Colo y se ganó la chance de continuar en el club, con un contrato que mejore sus condiciones. A pesar de que el DT ha sido resbaloso al respecto, dejó en claro sin querer queriendo que seguirá.

Esto fue a raíz de la consulta sobre el arquero que atajará esta tarde ante Racing, en donde confirmó que será Fernando De Paul el que tendrá la oportunidad luego de 7 meses sin jugar.

“Fer atajará. Está bien, recuperado de su lesión que es lo más importante y tendrá la misma competencia que sus compañeros”, manifestó el Tano Ortiz sobre el meta.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

Fernando De Paul en el arco de Colo Colo: Ortiz confirma que seguirá en el plantel

La pista de Ortiz que indica que sigue en Colo Colo

Claro que lo más noticioso lo dio a conocer en una frase que confirma su continuidad el próximo año, al considerar al Tuto en el plantel del Cacique para el 2027.

“Tiene contrato por cumplir, va a estar considerado para el año que viene”, indicó dando claridad de su futuro, pues en caso de no continuar no sería un tema relevante para Ortiz.

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Además quiere que De Paul pueda agarrar rodaje para competir el puesto en la recta final del año. “Siempre dije que el que mejor esté va a jugar, por eso tendrá la oportunidad”, expresó.

El meta se lesionó en abril ante Palestino, encuentro en el que sufrió una rotura de un tendón de la pierna derecha que lo llevó a tener una intervención quirúrgica.

Era titular y capitán en Colo Colo hasta ese momento, puesto que perdió pues tras recuperarse atajaron Vozinha, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.