Luego de conquistar este trofeo con Coquimbo, el futbolista es el único que ganó además Liga de Primera, Copa Chile y Supercopa.

Luego que Coquimbo Unido se convirtiera en el primer campeón de la Copa de la Liga, se produjo un hecho más que histórico para el fútbol chileno, por que un futbolista del cuadro pirata se convirtió en el único en conquistar el póker de títulos en Primera División.

De qué se trata esto, en que por primera vez, un jugador ganó los cuatro máximos títulos de la categoría, es decir, la Liga de Primera, Copa Chile y Supercopa de Chile, además de este nuevo trofeo que se implementó durante el 2026.

La referencia es para el defensor central Benjamín Gazzolo, quien a sus 29 años, se convirtió en el primer futbolista en la historia que obtiene el póker del fútbol chileno y lo hizo con dos equipos, como Huachipato y actualmente en Coquimbo.

Con los acereros, el oriundo de San Felipe ganó la Liga de Primera 2023 y la Copa Chile 2025; mientras que con los piratas se adjudicó en el presente 2026 tanto la Supercopa, con su nuevo formato, como la Copa de la Liga. El primero entre sus pares.

El único jugador que ganó todos los títulos del fútbol chileno

Gracias a este logro, Gazzolo supera algunos nombres importantes dentro del balompié nacional que consiguieron en el pasado la triple corona, es decir, Liga, Copa Chile y Supercopa, donde una excepción es César Fuentes, que lo hizo con tres equipos diferentes: O’Higgins, Católica y Colo Colo.

Otras figuras dentro del fútbol chileno a las que superó el central de Coquimbo son Marcos Bolados, Brayan Cortés, Esteban Pavez, Cristopher Toselli y José Pedro Fuenzalida, que lo hicieron con albos y cruzados.

En síntesis