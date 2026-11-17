Nicolás Córdova enfrenta un partido clave en el cargo de DT y presenta nuevo esquema en el Estadio Monumental.

La selección chilena afina los detalles para el último partido de 2026 frente a Colombia. Lo que además podría marcar el fin del interinato de Nicolás Córdova.

Por lo mismo, el DT nacional aprovecha lo que asoma ser su “último baile” para probar un nuevo esquema cargado al juego ofensivo. Es que las métricas en el partido pasado en Cali fueron para el olvido.

ver también Sampaoli lo dirigió en la U y no lo quiere en la Selección: “El riesgo es muy grande”

Ante esto, Córdova apuesta por un tridente en ataque para sumar un triunfo que renueve las energías de cara a las Eliminatorias del 2027. Aunque esto también implica la salida del equipo estelar de uno de los jugadores más relevantes del último tiempo.

En el arco comienza Lawrence Vigouroux. En la defensa asoma Felipe Loyola, Iván Román, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo. En el mediocampo Vicente Pizarro, César Pérez y Nils Reichmuth. Ahora en el ataque se presenta el tridente compuesto por Lucas Cepeda, Darío Osorio y Ben Brereton como referente de área.

Darío Osorio será titular ante Colombia junto a Lucas Cepeda y Ben Brereton

En tanto en la banca quedaron Gonzalo Tapia, Rodrigo Echeverría, Maxi Gutiérrez y Guillermo Maripán entre otros. “Hay que ver de manera positiva este equipo. Esperemos que sea el despegue del equipo para los desafíos que vienen. Quiero ver esa rebeldía en ataque de Cepeda y Osorio”, recalcó Iván Zamorano en la transmisión de Mega.

Tweet placeholder

Con tridente de ataque: La sorpresiva formación de Chile ante Colombia

El partido entre Chile y Colombia se disputa este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental. El encuentro está programado a las 20:00 horas. Además se indica que será transmitido por Mega y en Youtube a través del “react” con Arturo Vidal.