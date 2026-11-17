El entrenador abordó lo que fue su interinato en la Roja y destacó el trabajo que alcanzó a realizar en la adulta.

La selección chilena enfrentó a Colombia en el cierre de la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, el equipo liderado por Nicolás Córdova no logró salir de la igualdad y gracias a la gran presentación de Lawrence Vigouroux, finalmente el encuentro terminó sin goles.

Partido que además fue catalogado como el cierre del interinato de Córdova. La primera señal la entregó Pablo Milad, que también avisó que este partido en el Monumental fue el último de su mandato.

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Pero en conferencia de prensa, el DT nacional confirmó que ya no piensa en la adulta para los próximos meses.

“Hoy cerramos el ciclo de la selección mayor, el foco vuelve 100% para nosotros en selecciones juveniles”, recalcó. Por lo que ya este miércoles toma el avión para viajar a Qatar y acompañar a la Sub 17 que disputa el Mundial de la categoría.

El legado de Nicolás Córdova: “Dejé recambio real”

Tras el partido de este martes, Nicolás Córdova cerró su interinato con 14 partidos. De los cuales ganó cinco, empató dos y perdió siete.

Sin embargo, el gran legado del adiestrador está centrado en la nueva camada de jugadores para reemplazar a la generación dorada.

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“Dejo un recambio real con no sé cuantos jugadores nuevos. Creo que es irrelevante decir cuántos, han debutado varios jugadores, otros que están empezando a consolidarse en sus posiciones”, lanzó en conferencia.

“Lo que dejamos es abanico grande de jugadores, eso es importante para el próximo técnico que este presente”, agregó. Ahora sobre su reemplazante, dejó más que claro que tiene un candidato: Manuel Pellegrini. “Ojalá suceda, y que corone su tremenda carrera con el Mundial 2030”, sentenció.