El ente sancionador que tiene el fútbol chileno ratificó la decisión que el goleador y el DT loíno, Mario Salas, temían. ¡En los Canarios esbozaron una sonrisa por eso!

Gustavo Gotti había anticipado que Cobreloa haría una gestión para apelar la tarjeta amarilla que recibió ante Deportes Puerto Montt, pues la victoria postrera de San Luis de Quillota significaba un golpe durísimo para el cuadro naranja. Esa falta sobre Luis Ureta costó muy caro.

Fue una amonestación que le valió una suspensión a Gotti, quien no es sólo el capitán y el artillero de los loínos. También fue el goleador de la fase regular de la Primera B gracias a las 19 conquistas que anotó. Incluida una en la victoria ante el Velero durante la fecha 30.

Pero finalmente el Tribunal de Disciplina hizo oídos sordos a la argumentación del elenco naranja. Y ratificó la fecha de suspensión para el ariete argentino-chileno de 33 años. Algo que se veía venir después del partido, pues Gotti habló con resignación de ese castigo que decidió el juez Francisco Gilabert.

Gustavo Gotti en acción ante Puerto Montt. (Pedro Tapia/Photosport).

“Intenté correrme, pero bueno, ya está. Vamos a apelar”, apuntó el referente de los Zorros del Desierto. Como si supiera que la gestión sería infructuosa. Así no más fue. De todas maneras, en el cuerpo técnico liderado por Mario Salas prefirieron alentar a los posibles reemplazantes.

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Cobreloa pierde definitivamente a Gotti para la final vs San Luis de Quillota

Así las cosas, el DT de Cobreloa deberá buscar variantes para suplir a Gustavo Gotti en el duelo decisivo ante San Luis de Quillota que definirá al monarca de la Primera B 2026. Ambos equipos quedaron igualados en 57 puntos al cabo de las 30 fechas de la fase regular.

“Tiene que haber gente preparada. Hay gente que está detrás de Gustavo y que se le da una oportunidad grandiosa. Poder jugar una final”, manifestó el Comandante Salas sobre esta chance que se abrió luego de confirmada la suspensión del exdelantero de Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz.

Gustavo Gotti no podrá jugar ante los Canarios. (Pedro Tapia/Photosport).

El estratego añadió que “tenemos un plantel como para que alguien entre en buenas condiciones y haga muy bien el partido por él. Entendemos lo que significa Gustavo para nosotros. Es nuestro baluarte arriba, nuestro tanque“. Como para graficar la trascendencia de la baja.

Por el lado de San Luis, seguramente significará un motivo de alegría. Pero Humberto Suazo también debe suplir algunas ausencias. Ya tenía suspendido a Ignacio Meza, zaguero central. Y en el duelo ante San Marcos de Arica se sumó la tarjeta roja directa al argentino Facundo Juárez, quien tampoco estará ante los Zorros del Desierto.

¿Cuándo se juega la gran final de la Primera B?

Cobreloa y San Luis de Quillota se medirán este sábado 21 de noviembre a contar de las 18 horas en el estadio Santa Laura. La final está agendada a partido único.