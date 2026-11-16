Gustavo Gotti, delantero estrella de Cobreloa, quedó suspendido para la final contra San Luis al ser amonestado en Calama.

Cobreloa terminó con un sabor amargo tras ganarle a Puerto Montt en Calama. No solamente por el gol de San Luis cuando terminaba el encuentro que estiró todo a una gran final de la Primera B, sino porque pierden a su estrella para ese duelo.

Gustavo Gotti, el delantero que marcó la apertura de la cuenta, recibió una tarjeta amarilla que lo deja suspendido para el encuentro del sábado en el estadio Santa Laura.

El ariete naranja señaló que esa amonestación “la vamos a apelar, ojalá se pueda sacar” y luego describió la jugada. “Intento puntear la pelota y después correrme, pero por la velocidad a la que uno viene termino chocando con el arquero con el encuentro”.

Señala que luego hubo una jugada parecida y ni siquiera se cobró. “Después hay una idéntica que me chocan a mí y no hay foul. Por eso quedo caliente. Ojalá no me lo pierda”, señaló Gotti.

Cobreloa no tendrá a Gotti en la final ante San Luis

La gran final de Cobreloa ante San Luis

Gotti levantó el ánimo de Cobreloa. “Todavía se puede ser campeón, vamos con fe nomás. Lamentablemente no se nos dio, queríamos que se nos diera en casa, pero tenemos que resetearnos e ir a Santa Laura. Vamos a ir con ganas de conseguirlo allá”.

“Nos deja sabor amargo, por cómo estaba el estadio, el clima. No se logró y tenemos una opción más, dejarlo todo ahí”, agregó sobre la sensación que queda en Calama.

ver también Deportes Recoleta iguala ante Iquique y asegura un boleto a la liguilla de la Primera B: fuera Unión Española

Entiende eso sí que van a enfrentar a un rival que llega en alza luego de la segunda rueda que realizaron, pues al final del certamen se convirtió en candidato.

“San Luis es durísimo, las dos campañas fueron buenas. Se hicieron un montón de puntos y por eso será una gran final”, complementó Gotti.