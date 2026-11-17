Desde la Región de los Ríos irrumpe la institución que cuenta con los sponsors para arrancar el proyecto deportivo. La respuesta definitiva se dará en diciembre.

No es para nadie un misterio que las universidades son parte fundamental dentro de la historia del fútbol chileno. En la actualidad las tres principales casas de estudios del país juegan en Liga de Primera. Una cifra que puede ir en aumento a partir del 2027.

Según dio a conocer la cadena ESPN, una nueva institución educacional entregó formalmente su postulación para ingresar la próxima temporada a la Tercera B, la quinta categoría de nuestro balompié, que la rige la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA).

“La Universidad Austral de Chile ingresó oficialmente su postulación para ser parte de la Tercera B el 2027“, informó el periodista Christopher Brandt, quien agrega que “la casa de estudios ya cuenta con varios sponsors importantes que apoyan el proyecto deportivo”.

En esa línea, el reportero agrega que todo aquel equipo que quiera ingresar a esta categoría tiene hasta el 27 de noviembre para postular, y que la respuesta definitiva por parte de la ANFA a este y todos los equipos interesados en participar se dará el martes 22 de diciembre.

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La nueva universidad que quiere irrumpir en el fútbol chileno

El caso de la Austral no es el primero que aparece en el presente año con interés de participar en la competencia. La pasada semana quien levantó la mano fue la Universidad San Sebastián, con el ídolo cruzado Cristián Álvarez como su director deportivo.

“Es un proyecto ambicioso. Un desafío que nos estamos ampliando, queremos ir por más y una de esas es ir a Tercera B, para proyectarnos en el futuro. Ver si nos da para llegar a un equipo profesional”, señaló el Huaso en diálogo con AS Chile.

Universidad de Chile, Católica y Universidad de Concepción representan actualmente a las casas de estudio superior en el fútbol chileno. En el pasado apareció la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago. El futuro puede ser prometedor.

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En síntesis