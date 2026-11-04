El Club Deportivo Universidad Austral de Valdivia está realizando los trámites correspondientes para poder competir en la quinta categoría del fútbol chileno el próximo año.

Una nueva rama de fútbol de una universidad busca aventurarse en el fútbol chileno. Pese a lo complejo que puede ser alcanzar lo que Universidad de Chile, Universidad Católica o Universidad de Concepción han logrado en nuestro balompié, hay una casa de estudios que por lo menos quiere intentarlo.

Hablamos del Club Deportivo Universidad Austral de Valdivia, elenco que bajo el apoyo de su casa de estudios, está preparando su postulación para poder jugar en la Tercera B el próximo año y con esto iniciar su aventura en la quinta categoría del fútbol chileno.

La apuesta del cuadro valdiviano apunta alto. Y es que no solo quieren competir en el fútbol amateur, sino que también en el futuro soñar con llegar al profesionalismo y codearse con las otras universidades.

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La Universidad Austral de Valdivia busca iniciar su aventura en el fútbol chileno

Katty Jamett, directora de la rama de fútbol, afirmó en charla con el sitio Primera B Chile que “este es un sueño de muchos años. Se ha conversado mucho, pero todo quedaba en eso, como muchas veces en el fútbol, en el tercer tiempo. No pasaba más allá”.

“Hace ya dos años que lo estamos conversando con el rector, Egon Montecinos, y tenemos ahora el apoyo de la universidad y eso es súper importante. Hicimos el proyecto con el rector y nos apoyó 100%. Sin el apoyo de la universidad era muy difícil pensar en esto, porque hay recursos, hay trabajo de gestión, logísticos”, agregó.

El Club Deportivo Universidad Austral de Valdivia busca ingresar al fútbol chileno por medio de la Tercera B. | Foto: cd_uach.

En ese sentido, Jamett sostuvo que “como club somos súper ordenados. No era llegar y decir vamos a Tercera, hay que hacerlo bien. Este año nos juntamos, se alinearon los astros y estamos trabajando para eso, estamos casi listos”.

“Yo tengo fe, creo que sí, que vamos a dar que hablar. No va a ser nomás el paso de la Universidad Austral por Tercera para mantenerse nomás, creo que vamos a dar que hablar”, concluyó.

El plazo para postular a la Tercera B es hasta el 27 de noviembre, mientras que la respuesta de la ANFA se dará el 22 de diciembre. ¿Logrará el Club Deportivo Universidad Austral de Valdivia iniciar su aventura en el fútbol chileno?

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En síntesis