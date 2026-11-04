Pronósticos Universidad de Chile vs Antofagasta: la U busca la remontada en la Copa Chile

RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Antofagasta por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: NO En cinco de los últimos siete partidos de Universidad de Chile y en sus cinco presentaciones más recientes, Deportes Antofagasta no consiguió marcar junto a su rival. 1xBet 2.02 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE UNIVERSIDAD DE CHILE EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 1.5 La U necesita remontar la serie y llega con buenos números tras el descanso: anotó dos goles o más en el segundo tiempo en cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga de Primera. 1xBet 2.20 Pronóstico INTERVALO DE GOL (MINS 46-60): SÍ Hubo al menos un gol entre los minutos 46 y 60 en los cuatro partidos de Copa Chile que la U disputó como local y en las dos últimas visitas de Antofagasta en el torneo. 1xBet 2.55 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas, luego de la suspensión del pasado 21 de octubre debido a las condiciones climáticas, Universidad de Chile finalmente recibirá a Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

La U necesitará una gran actuación ante su gente para remontar el 2-0 sufrido en el partido de ida. El cuadro albiceleste llega con la ventaja gracias a los goles de Bastián Tapia y José Daniel Bandez, y con la confianza en alza, ya que acumula siete presentaciones sin derrotas entre la liga y la copa.

Antes del inicio de este juego, nuestro analista te trae los mejores pronósticos para Universidad de Chile vs. Antofagasta, para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Una curiosa tendencia reciente entre la U. de Chile y Antofagasta

En cinco de los últimos siete partidos de Universidad de Chile, entre la Liga de Primera y la Copa Chile, no se cumplió el mercado de ambos equipos anotan.

La misma tendencia se repitió en las cinco presentaciones más recientes de Deportes Antofagasta, en las que tampoco marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.02 en 1xbet

La U ha mejorado tras el descanso

El Romántico Viajero necesita ganar por dos goles para forzar los penales y por tres o más para avanzar directamente a las semifinales. Una señal positiva de cara a ese objetivo es su rendimiento reciente en el Campeonato Nacional: en cuatro de sus últimos cinco partidos, anotó dos goles o más durante el segundo tiempo.

Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.20 en 1xbet

El primer tramo del segundo tiempo puede ser determinante

En los cuatro partidos que el cuadro azul disputó como local en la Copa Chile, se registró al menos un gol entre el inicio del segundo tiempo y el minuto 60.

La misma tendencia se repitió en las dos presentaciones más recientes de los Albicelestes como visitantes en esta competencia, con al menos un tanto en ese tramo del encuentro.

Intervalo de gol (Mins 46-60): Si – 2.55 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Chile 1.37 1xBet Empate 4.50 1xBet Antofagasta 7.60 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Universidad de Chile vs Antofagasta: últimos partidos