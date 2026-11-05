Rodrigo Goldberg fue citado por Fiscalía para testificar por el Caso Sartor. Ahí, entregó increíbles detalles de su paso por Universidad de Chile y las irregularidades que observó.

Polaco arribó a Azul Azul en 2019, cuando quien controlaba la sociedad anónima era Carlos Heller como accionista mayoritario. Esta aventura del ex delantero en el CDA finalizó en 2021, con la venta a Tactical Sports y la llegada de Michael Clark a la presidencia.

Las irregularidades que detectó Goldberg

Rodrigo Goldberg es ingeniero civil industrial y en su paso por Universidad de Chile, se dedicó a reducir los gastos operacionales. Fue ahí donde detectó la fuga de altos montos de dinero en comisiones de representantes. Detalló que un “intermediario” se llevó 200 mil dólares por la llegada de Gonzalo Jara en 2016. “La fuga de plata era descomunal”, indicó a Fiscalía en declaración revelada por La Tercera.

“Entonces hicimos una tabla en la cual le pagábamos un sueldo de jugador por comisión o el 5% de la operación total. Nosotros el año 2019 pagamos sino mal recuerdo 1 millón doscientos mil dólares en comisiones. Justo el año después pagamos 90 mil dólares. Ahí varios se espantaron, entre ellos (Fernando) Felicevich“, explicó Goldberg.

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En la transición de la llegada de Sartor, Cristian Aubert tomó la presidencia de Azul Azul. “Cambió radicalmente y el tratamiento con nosotros fue terrible, hubo ninguneo, con un desagrado total. Cristian Aubert también aguachó a Ignacio Asenjo. Empezamos a notar cuestionamientos. Nosotros, por ejemplo, trajimos a Montillo, y tuvimos que ingeniarnos una forma de financiamiento, y Aubert nos cuestionó los ingresos y de ahí nos empezó a hacer la cruz”, detalló el Polaco.

De hecho, Goldberg aseguró que en 2021 Aubert quería traer a Branco Ampuero en vez de a Ramón Arias. Al pedir la actualización de los costos del jugador de Deportes Antofagasta en ese entonces, notaron que los precios estaban inflados. “Nos estaban cagando y que ellos lucraban con esto”, acusó.

Aubert fue apuntado directamente por Goldbeg. Imagen: Photosport

Rodrigo Goldberg confesó que tras su salida de Universidad de Chile, estuvo encerrado entre 3 o 4 meses en su casa con depresión. A la distancia observó más irregularidades, como la llegada a préstamo de Martín Parra a mediados de 2022.

“Yo creo y estoy convencido de que Victoriano Cerda estuvo metido en esto, porque él y Marcelo Pesce tuvieron manga ancha para meter jugadores en la U a destajo, con el consentimiento de Aubert. Clark confió en Aubert y se rodeó de sus amigos Felicevich y Victoriano. Es demasiado evidente, se trajeron a puros jugadores de Felicevich y de Huachipato y a precios demasiado elevados“, denunció.

Victoriano Cerca fue dueño de Huachipato y ha sido acusado de estar vinculado con la U. Imagen: Photosport

Goldberg insiste en que Aubert sabía quienes eran los que llegaban con Tactical Sports, por el vínculo que él tenía con los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín Mery, vinculados al Caso Sartor. “Entiendo que una de las hijas de Larraín es compañera de colegio de las hijas de Aubert y otro de los Larraín fue gerente de Petrobras, que era auspiciador de la U. Usaron a la U como caja pagadora por los jugadores“, puntualizó.

Rodrigo Goldberg contó que durante 2025 se reunió con Michael Clark y Cecilia Pérez en el CDA, quienes le negaron que Victoriano Cerca tuviera vínculos con Universidad de Chile.

“A mí siempre me ha sorprendido mucho de todo este caso es que de las personas que más han lucrado con esto que son Victoriano Cerda y Aubert estén libres de polvo y paja. Es una locura los sueldos que estaban pagando, son números que no dan por ninguna parte”, cerró Rodrigo Goldberg.