Tras una irregular campaña, en la capital le pondrán fin al ciclo de DT argentino una vez terminado el torneo. No logró convencer a la dirigencia e hinchas.

Queda poco para que acabe la temporada 2026 del fútbol chileno y un equipo que aún no logra abrochar participación en copa internacional es Palestino. Los árabes están fuera del objetivo por diferencia de goles y el futuro de su DT se ve lejos de La Cisterna.

Así lo desclasificó el periodista Renzo Luvecce, quien informó que Guillermo Farré no seguirá en el elenco tetracolor el próximo año. El DT argentino arribó tras el adiós de Cristián La “Nona” Muñoz, quien dejó la banca en abril pasado.

“Guillermo Farré no seguiría en la banca de los árabes para 2027 debido a desacuerdos deportivos lo que ha provocado un desgaste en la relación entrenador y dirigencia”, dijo la citada fuente.

¿Se salva si clasifica a Copa Sudamericana?

Guillermo Farré debe sumar puntos con Palestino para meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Eso sí, difícilmente cambie su futuro con el equipo de La Cisterna en caso de abrochar el objetivo.

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“La decisión sería de ambas partes. Aunque el estratega consiga una clasificación a copa internacional, es difícil que cambien de parecer por ahora“, señaló la citada fuente.

Palestino tiene 38 unidades en la Liga de Primera, las mismas que Coquimbo Unido, que posee mejor diferencia de goles. Los piratas agarran por ahora el último cupo a Copa Sudamericana.

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Más arriba, Deportes Limache y Everton tienen 40 puntos y miran más de cerca el clasificar al torneo internacional. El Tino, que hace poco amargó a Colo Colo rumbo al título, buscará escalar en la tabla el próximo 20 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera.