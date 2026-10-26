Guillermo Farré hizo un análisis con lujo de detalles del empate que el Tino firmó ante el Cacique en el estadio Santa Laura por la fecha 26. Y dejó una frase que grafica perfectamente lo que hace el Tano Ortiz habitualmente en el Cacique.

Palestino encontró el empate contra Colo Colo después de transformar a Vozinha en figura y dejó a Fernando Ortiz tan preocupado, que el DT de los albos no quiso hacer ningún análisis real desde el punto de vista futbolístico. Todo lo contrario ocurrió con Guillermo Farré.

El estratego de los árabes desmenuzó con lujo de detalles el empate 1-1 que el Tino firmó ante el Cacique en el estadio Santa Laura. “La idea principal era poder encontrar a (Marcelo) Eggel y (Gonzalo) Tapia para perfilar hacia adentro y tener el remate”, afirmó el trasandino.

“Ganar la espalda de los volantes, donde podíamos generar desequilibrio. Percibía que cuando la agarraban, el tiempo que les tomaba para ponerse de frente a la cancha nos hacía perder la posibilidad. Al ponerlos cada uno en su perfil, sentía que al recibir les quedaba la pelota para atacar hacia adelante”, afirmó Farré.

Otra imagen de Farré y Ortiz antes de comenzar el partido. (Diego Martin/Photosport).

El exentrenador de Alianza Lima de Perú añadió que “ahí se vio el Palestino más profundo. En el segundo tiempo generamos varios centros, desde el lado de (Bryan) Carrasco. Uno de esos fue la llegada de (César) Munder por el segundo palo, otro centro fue la que le tapó el arquero al Zurdo (Jonathan Benítez)”.

“Fuimos muy competitivos y si el resultado era favorable a nosotros no había objeción. Nos encontramos con un gol de desventaja rápido. El equipo tuvo personalidad, actitud, convicción y mentalidad para ir a buscar el partido y jugar expuesto defensivamente. Me queda tranquilidad para el futuro”, dijo ilusionado Farré.

Marcelo Eggel enfrenta a Joaquín Sosa en el Santa Laura. (Diego Martin/Photosport).

Tuvo más el otrora jugador de Belgrano de Córdoba y Sarmiento de Junín. “Estábamos bien en el primer tiempo, pero nos faltaba profundidad. Teníamos el juego, pero cuando debíamos ser determinantes, no éramos verticales. En esa lenta circulación nuestro juego pasaba desapercibido. En el segundo tiempo buscamos más eso: profundidad para poner al rival en riesgo”, aseguró el DT del Tino.

ver también El enojo de Correa con la prensa tras el empate de Colo Colo vs Palestino fue… ¡culpa de Ortiz!

Farré le saca esta foto al Colo Colo de Ortiz y queda satisfecho por Palestino

El entrenador de Palestino tenía una receta para que Palestino vulnerara al Colo Colo de Fernando Ortiz. Pero tuvo que modificarla para el complemento. “Posicionarnos en una postura de pase final. Lograr el primer centro dio credibilidad. Empezamos a encontrar espacios y hacer rupturas hacia adelante. Era la idea”, explicó Guillermo Farré.

“Pero también le hago foco a que los partidos en el primer tiempo están muy estudiados. El ritmo es muy alto, los espacios no se perciben de buena manera. El rival hace movimientos de manera intensa, pero después el partido se diluye desde lo físico. Por eso seguimos con la misma idea e intensidad”, añadió el estratego de los tetracolores.

Tuvo más en este análisis. “Seguimos presionando alto. Por 90 minutos sostuvimos más la idea de juego y encontramos tácticamente la profundidad que nos faltó en la primera media hora. Después del gol de Colo Colo, es propio que se resguarde y salga en transiciones“, lanzó Farré.

Guillermo Farré en el partido ante Colo Colo. (Felipe ZancaPhotosport).

“Entonces nos dio el protagonismo y lo llevamos de alguna manera. Quedamos expuestos defensivamente y el rival te puede lastimar, pero los defensores lo resolvieron muy bien a lo largo del partido”, apuntó Farré. Uno de ellos fue Enzo Roco, quien dejó en off-side a Maximiliano Romero en la jugada que terminó con una falta dentro del área del Zanahoria Pérez al Tigre. Pero no hubo penal.

Farré finalizó su diagnóstico. “Tranquilo, Palestino jugó ante el puntero del torneo contra jugadores de vasta trayectoria y nosotros tuvimos la personalidad y convicción para ser protagonistas todo el tiempo”, sentenció el argentino de 45 años.

ver también DT de Palestino revive su pasantía con Bielsa en la antesala de recibir a Colo Colo: “Estar en su cocina es único”

Revisa el compacto del empate de Colo Colo vs Palestino

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como puntero de la tabla en la Liga de Primera 2026 luego de haber jugado 25 partidos, aunque Universidad de Chile podría quedar a 7 puntos si vence a Everton de Viña del Mar.