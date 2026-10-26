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Liga de Primera

Ex Colo Colo reconoce que le entró el pánico escénico y el miedo en el final de la Liga: “Llegó el caga…”

El cuadro albo sigue perdiendo terreno en el tramo final de la Liga de Primera y la U puede quedar a 7 puntos.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo perdió puntos ante Palestino.
© PhotosportColo Colo perdió puntos ante Palestino.

Colo Colo vive la peor etapa de la temporada y está de caída en el tramo final de la Liga de Primera, porque lleva cuatro partidos seguidos sin ganar en el certamen nacional.

Los albos se enredaron por completo en las últimas jornadas, porque empataron con Huachipato, Deportes Concepción; cayeron con Coquimbo Unido; y este domingo volvieron a igualaron frente a Palestino.

La cuenta de ahorro se le acabó a Colo Colo, ya no tiene 16 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, que si gana este lunes ante Everton, quedará a 7 puntos, con 15 en disputa.

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Carlos Gustavo de Luca habla del “cagazo” de Colo Colo

La situación de Colo Colo la analizó el ex delantero albo Carlos Gustavo de Luca, quien en diálogo con RedGol reconoce que le entró el miedo al equipo de Fernando Ortiz.

“No sé si al terminar la fecha se considerará un punto ganado por Colo Colo o no. Perdió Universidad Católica, pero si mañana gana Universidad de Chile, quedará a siete puntos, lo que aporta nerviosismo al campeonato”, dijo el argentino.

Colo Colo viene en caída libre en la Liga de Primera. Foto: Diego Martin/Photosport

Colo Colo viene en caída libre en la Liga de Primera. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, el ex atacante del conjunto popular afirmó que se nota el pánico escénico del elenco albo, que no gana desde agosto pasado por la Liga de Primera.

Creo que sí, le entró el cagazo, porque el encuentro contra Palestino era un partido totalmente ganable y se complicó. Quedan fechas todavía y ahora Universidad de Chile le puede poner más presión. Sigue habiendo siete puntos de diferencia, pero la ventaja se está achicando demasiado”, cerró De Luca.

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

En síntesis

  • Colo Colo registra cuatro partidos consecutivos sin victorias en la Liga de Primera.
  • Siete puntos de diferencia quedarán si Universidad de Chile le gana a Everton.
  • 30 de octubre a las 19:00 horas es el duelo contra Universidad de Concepción.
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