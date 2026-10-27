El atacante vive un alza en el juego siendo protagonista en cada partido de la U con goles o asistencias.

Universidad de Chile consiguió una importante goleada por 4-1 ante Everton, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, lo que la vuelve a ilusionar con meterse al final en la pelea del título.

Para esto ha tenido varias figuras, donde si bien todos se quedan con los goles de Eduardo Vargas, hay otro que en modo silencioso se las arregla para ser trascendental en la U.

Se trata de Maximiliano Guerrero, quien se anotó con cuatro asistencias en el duelo disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, con una explosiva temporada que va al alza en los últimos partidos.

Maximiliano Guerrero anotó cuatro asistencias ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

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Los números de Maxi Guerrero en la U

Los últimos tres partidos del torneo han marcado un renacer goleador de Universidad de Chile, pero también una chispa en Maximiliano Guerrero, quien se sumó cuatro asistencias ante Everton.

Antes, participó en dos goles de la goleada por 6-0 ante Ñublense, además de dos asistencias en el 3-0 contra Deportes La Serena, marcando su alza del final del toreno.

Guerrero en el total de la temporada suma 12 goles, donde cuatro de ellos fueron en la Liga de Primera, cuatro en la Copa de La Liga, tres en la Copa Chile y uno en la llave de Copa Sudamericana ante Palestino.

Por lo mismo, si bien queda a la sombra de las celebraciones de Eduardo Vargas, toma fuerza como el compañero perfecto que asiste, celebra y anda quitado de bulla en los azules.

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