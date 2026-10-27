El Samurai felicitó al cuerpo técnico de Fernando Gago y al plantel, pero lanzó una frase muy propia a su estilo para graficar el gran presente azul, que llegó a cuatro victorias consecutivas en la Liga de Primera 2026.

Johnny Herrera evidentemente disfrutó la contundente victoria de la U de Chile ante Everton de Viña del Mar en un partido especial para él. Jugó el equipo del que es hincha fanático contra uno donde fue referente e incluso campeón ante Colo Colo.

Pero su corazón azul lo tira demasiado. El Samurai quedó chocho con este 4-1 que el equipo dirigido por Fernando Gago firmó en el estadio El Teniente de Rancagua. En ese contexto, Herrera hizo un análisis en el panel de Todos Somos Técnicos donde detectó el principal atributo de este presente.

Son cuatro victorias consecutivas del Romántico Viajero. “Todo el mérito para el cuerpo técnico y los jugadores. No había que ser vidente para darse cuenta de que la U tenía que jugar con punteros abiertos”, manifestó el otrora golero, muy fiel a su estilo, en el programa de TNT Sports.

Ignacio Vásquez lucha un balón con Benjamín Berríos. (Andrés Piña/Photosport).

“(Ignacio) Vásquez en un momento dejó en la banca a (Lucas) Assadi, que era lo mejor del equipo en los últimos tres años. Vuelve y pasa esto: fue titular contra Ñublense y ahora”, apuntó Herrera. Se refería al 6-0 que el Bulla le propinó a los Diablos Rojos. Una paliza que le costó la salida al DT Juan José Ribera.

ver también La U se aferra al milagro: los resultados que necesita para alcanzar a Colo Colo

Johnny Herrera felicita a la U de Chile por golear a Everton

Johnny Herrera cree que la U de Chile encontró la fórmula con el hecho de tener dos punteros abiertos. Así lo hizo Gago con Ignacio Vásquez y con Maximiliano Guerrero, autor de cuatro asistencias en el estadio El Teniente de Rancagua. De hecho, así lo comentó.

“Everton se preocupó más de Vásquez que de Guerrero. Vargas estuvo en el área, donde siempre le llegan las pelotas y siempre va a hacer goles. Jugó increíble”, describió el Samurai Herrera, quien dijo que le propondría a Turboman no salir más de la zona de peligro.

Eduardo Vargas abraza a Ignacio Vásquez en la goleada azul vs los Ruleteros. (Andrés Piña/Photosport).

Ni siquiera aunque la jugada le pida recostarse unos metros para participar de la circulación de pelota. “Al equipo le costó afirmarse, pero le pasó por arriba a un equipo protagonista del campeonato”, sentenció Johnny Herrera, muy ilusionado por el nivel del Romántico Viajero.

ver también La amenaza de Marcelo Morales para el Clásico Universitario: “No me lo pierdo ni cag…”

Revisa el compacto del triunfo de U de Chile vs Everton de Viña del Mar

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile escolta a Colo Colo y está a siete puntos de distancia cuando quedan cinco partidos por jugar.