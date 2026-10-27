Pronósticos Universidad Católica vs Audax Italiano: la UC necesita el triunfo antes del Clásico Universitario

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Audax Italiano, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MÁS DE 0.5 Hubo al menos un gol durante los primeros 30 minutos en cuatro de los últimos seis partidos de la UC en el Claro Arena y en las cuatro visitas más recientes de Audax Italiano por la liga. 1xBet 1.65 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: FERNANDO ZAMPEDRI Zampedri suma nueve goles en sus últimos siete partidos y acumula 26 tantos en 23 encuentros. Además, Audax es uno de sus rivales predilectos: le marcó 10 veces en 15 enfrentamientos. 1xBet 1.70 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE UNIVERSIDAD CATÓLICA EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 0.5 + TOTAL DE GOLES DE AUDAX ITALIANO EN LA SEGUNDA MITAD: MENOS DE 0.5 La UC marcó en la segunda parte en nueve de sus 11 partidos como local. Audax, en cambio, lleva seis segundas mitades consecutivas sin anotar y apenas convirtió una vez en sus 11 salidas ligueras. 1xBet 2.30 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica y Audax Italiano jugarán este miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas, en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera, que fue suspendido debido a los diluvios que afectaron a la zona hace dos semanas.

La UC viene de caer el fin de semana ante Unión La Calera, resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas que la mantenía en la pelea por el segundo lugar. Ahora, deberá conseguir los tres puntos en casa para llegar con opciones de recuperar el cupo de Chile 2, ya que este fin de semana se medirá con Universidad de Chile en un determinante Clásico Universitario. Los Itálicos, por su parte, también necesitan sumar: marchan duodécimos con 29 unidades, a seis puntos de la zona de descenso y a ocho de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Antes de que comience este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Universidad Católica vs. Audax Italiano, para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

El primer tramo del partido promete goles entre Cruzados e Itálicos

En cuatro de los últimos seis partidos de Universidad Católica en el Claro Arena por el Campeonato Nacional, se registró al menos un gol durante la primera media hora de juego.

En las cuatro actuaciones más recientes de Audax Italiano como visitante en la liga, también hubo uno o más tantos en ese período inicial.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.65 en 1xbet

Zampedri va por otro título de goleador tras una temporada de récord

Fernando Zampedri lleva siete partidos consecutivos marcando en la Liga de Primera. En ese período, convirtió nueve tantos. Acumula 26 en 23 encuentros, su mejor registro en un mismo certamen desde que llegó al club, y va camino a convertirse en el máximo goleador del torneo por séptimo año consecutivo.

Además, Audax Italiano es uno de los cinco equipos a los que más le ha anotado: suma 10 conquistas en 15 enfrentamientos.

Anotará un gol en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.70 en 1xbet

La segunda mitad puede tener un solo color en el marcador

En nueve de sus 11 compromisos como local en el torneo, Universidad Católica consiguió marcar al menos un gol durante la segunda parte.

Por su parte, Audax Italiano no logró convertir en sus últimas seis segundas mitades en el campeonato. De hecho, solo anotó una vez después del descanso en sus 11 presentaciones fuera de casa, siendo el equipo con menos festejos en este apartado.

Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 + Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.30 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad Católica 1.55 1xBet Empate 4.10 1xBet Audax Italiano 5.25 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica necesita recuperarse ante Audax Italiano para llegar con confianza al Clásico Universitario, mientras que Fernando Zampedri buscará prolongar su racha goleadora y acercarse a un nuevo título de máximo artillero. Consulta el código promocional de 1xbet para conocer las promociones disponibles, sus condiciones y los requisitos que debes considerar antes de utilizarlas.

Historial de Universidad Católica vs Audax Italiano: últimos partidos