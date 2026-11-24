Los mejores pronósticos de PSG vs Roma por la UEFA Champions League. Descubre el análisis, las cuotas y las apuestas deportivas para el partido.

Los pronósticos de PSG vs Roma anticipan un duelo electrizante en la Champions League. Los parisinos buscan mantener su racha invicta ante una Loba que quiere dar la sorpresa.

Este miércoles 25 de noviembre, el Parc des Princes será el escenario de un partidazo por la jornada 5 de la fase de liga, a partir de las 17:00 horas (hora de Chile). En la guía de apuestas de la Champions League tendrás disponibles picks, análisis y explicaciones sobre las mejores plataformas para hacer tus jugadas en esta competencia.

Nuestros picks Pronósticos: PSG vs Roma Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: PSG El PSG llega tras cinco victorias consecutivas en el Parc des Princes y cuenta con un mediocampo de gran jerarquía. Su presión alta puede complicar a una Roma vulnerable como visitante. 1xbet 1.38 Pronóstico Total de goles: Más de 3.5 Los partidos del PSG en esta fase promedian 6.25 goles, mientras que la Roma registra 2.5 tantos a favor por encuentro. El poder ofensivo de ambos respalda un duelo con varias anotaciones. 1xbet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de PSG vs Roma

El cuadro local acumula 14 partidos invicto en la competición (10 victorias y 4 empates).

Los italianos apenas han ganado uno de sus últimos 11 encuentros como visitantes en el torneo.

Los parisinos son el equipo más goleador de la fase de liga con 20 anotaciones.

La escuadra visitante ha recibido goles en sus últimas 33 salidas europeas, pero suma 36 tantos a favor en 12 juegos en su liga.

Cuotas 1X2 Cuotas: PSG vs Roma Cuotas ofrecidas por 1xBet PSG 1.38 1xBet Empate 5.33 1xBet Roma 6.34 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: PSG vs Roma

Paris Saint-Germain llega en un momento intratable, acumulando 12 victorias consecutivas en todas las competiciones y liderando tanto la Ligue 1 como el certamen continental. A pesar de las graves lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, el equipo de Luis Enrique mantiene un volumen ofensivo abrumador, promediando 5.0 goles por encuentro en Europa y asfixiando a sus rivales con presión alta.

Por su parte, La Loba vive un presente espectacular a nivel ofensivo, destacando a Donyell Malen con 26 goles en 2026. Sin embargo, su fragilidad defensiva en los segundos tiempos les ha costado caro, dejando escapar ventajas importantes ante rivales de peso. Su necesidad de sumar los obliga a plantear un partido abierto y arriesgado en territorio francés.

Nuestra apuesta segura: Triunfo del PSG

El dominio del equipo francés en casa y su racha de cinco victorias consecutivas en el Parc des Princes los perfilan como claros favoritos. Los visitantes sufren demasiado en defensa cuando salen de Italia, y la presión alta que propone el local será muy difícil de contener.

Considerando la solidez del mediocampo conformado por Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz, el control del juego está prácticamente garantizado. Esta cuota representa una opción confiable para asegurar retornos en un mercado favorable para los locales.

Apuesta 1 | Resultado del partido: PSG – 1.38 en 1xbet

Apuesta de valor: Más de 3.5 goles

El promedio de anotaciones en los partidos de los locales en esta fase es de 6.25, el más alto del torneo. Si a esto sumamos que la escuadra visitante promedia 2.5 goles a favor pero rara vez mantiene su arco en cero, el escenario es ideal para un partido lleno de emociones.

Aunque el riesgo es mayor, las estadísticas y el poderío ofensivo de ambos equipos justifican plenamente la selección. Es una alternativa con gran valor para quienes buscan maximizar sus ganancias con las apuestas de PSG vs Roma.

Apuesta 2 | Total de goles: Más de 3.5 – 1.80 en 1xbet

Alineaciones probables en PSG vs Roma

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Akliouche, Dembele, Mayulu.

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Akliouche, Dembele, Mayulu. Roma: Mile Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Molina, De Roon, Cristante, Wesley Franca, Mora, Soule, Malen.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de PSG vs Roma

¿Quién es el favorito en el pronóstico de PSG vs Roma? El conjunto local es el claro favorito gracias a su racha de 12 victorias consecutivas y su invicto histórico en el torneo.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se disputará en el Parc des Princes a las 17:00 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales oficiales de transmisión del certamen.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La cuota de 1.80 para la línea de más de 3.5 goles ofrece un excelente valor, respaldada por la altísima capacidad ofensiva de ambas escuadras.

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