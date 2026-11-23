Descubre los mejores pronósticos de Real Madrid vs PSV por la fecha 5 de la UEFA Champions League. Análisis, cuotas y estadísticas del partido.

Los pronósticos de Real Madrid vs PSV apuntan a un dominio local indiscutido. El duelo por la quinta jornada de la Champions League se jugará el martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Conoce las estadísticas clave para apostar en este atractivo choque europeo, donde los Merengues buscarán asegurar su boleto a la siguiente fase.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs PSV Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid El Real Madrid domina el torneo y promedia 3.25 goles por partido en Europa. En contraste, el PSV ganó apenas tres de sus últimos 12 encuentros continentales como visitante. 1xbet 1.16 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí El Real Madrid recibió goles en sus cuatro partidos de la fase de liga, mientras que el PSV necesita sumar y tendrá que asumir riesgos. Además, ambos equipos anotaron en todos los anteriores duelos europeos de los locales. 1xbet 1.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs PSV

Real Madrid ganó sus últimos nueve partidos entre todas las competencias.

ganó sus últimos nueve partidos entre todas las competencias. Ambos equipos marcaron en los cuatro compromisos europeos de los Merengues.

PSV tiene la segunda peor ofensiva del torneo, con apenas tres goles a favor.

tiene la segunda peor ofensiva del torneo, con apenas tres goles a favor. Kylian Mbappé participó directamente en goles en 13 de sus 17 partidos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs PSV Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Madrid 1.16 1xBet Empate 8.60 1xBet PSV 13.70 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs PSV

Real Madrid llega en un excelente momento competitivo. Suman 12 puntos perfectos en la competición y acumulan nueve triunfos consecutivos, entre liga y copa. Un triunfo en casa los acercaría definitivamente a la clasificación directa a octavos de final.

Por su parte, PSV Eindhoven vive una realidad distinta a nivel internacional. Ocupan el puesto 24 del torneo con solo cuatro puntos. Vienen de caer en casa ante Club Brugge y necesitan sumar urgentemente, aunque su falta de contundencia ofensiva será un gran obstáculo en la capital española.

Nuestra apuesta segura: Triunfo del Real Madrid

El favoritismo local es indiscutible por su jerarquía y racha ganadora. El equipo dirigido por José Mourinho domina el torneo con autoridad, promediando 3.25 goles por partido europeo. Considerando que PSV ganó solo tres de sus últimos 12 duelos como visitante en Europa, la diferencia futbolística es clara.

Esta opción brinda una base muy sólida para tus apuestas, respaldada por el poderío ofensivo blanco en el Bernabéu y su necesidad de sellar el liderato del grupo sin complicaciones.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.16 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Pese a su dominio, la defensa del Real Madrid ha mostrado ciertas vulnerabilidades, recibiendo goles en sus cuatro partidos de la fase de liga. PSV está urgido de puntos, lo que los obligará a buscar el arco rival y arriesgar más de lo habitual, dejando espacios en defensa.

Esta opción presenta un gran valor estadístico, ya que ambos equipos anotaron en todos los duelos europeos previos de los locales. La necesidad de los neerlandeses promete un partido abierto con ocasiones en ambas áreas.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.50 en 1xbet

El Santiago Bernabéu se prepara para otra noche de Champions: si ya tienes tus pronósticos para el choque ante PSV, puedes consultar el código promocional de 1xbet y descubrir cómo acceder a sus beneficios para nuevos usuarios.

Alineaciones probables en Real Madrid vs PSV

Real Madrid: Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.

Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé. PSV: Kovář, Dest, Geertruida, Obispo, Kostić, Sano, Mauro Júnior, Bajraktarević, Mijnans, Van Bommel, Til.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs PSV

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs PSV?

Real Madrid es el claro favorito gracias a su paso perfecto en la Champions League, su poderío como local y su racha de nueve victorias consecutivas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el martes 24 de noviembre a las 17:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La opción de que ambos equipos anotan destaca con una excelente cuota de 1.50, impulsada por el alto promedio de goles en los partidos de los madrileños.

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