El adiestrador nacional confirmó a Redgol que este lunes firmó el finiquito con los caturros y ahora piensa en sus próximos proyectos.

Sorpresa total ha generado la decisión de Santiago Wanderers al dar por cerrada la etapa de Felipe Salinas. El ex jugador y ahora adiestrador de la Sub 20, se transformó en pieza fundamental del cuadro caturro al liderar al equipo que ganó la Copa Libertadores a principio de año.

Sin embargo, desde la dirigencia no renovaron su vínculo. Pese a aportar una nueva camada de jugadores al plantel estelar, se decidió cortar el trabajo de Salinas y en exclusiva contó a Redgol que este mismo lunes cerró su etapa en el decano.

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“Estoy tranquilo. Ahora voy a firmar el finiquito. Uno cumple procesos. Se terminan los contratos y los dueños deciden si reúnes el perfil para lo que viene”, expresó.

Ante la salida de Salinas de Santiago Wanderers, de inmediato empezaron a sonar candidatos para el joven adiestrador. Incluso ya se especula que Unión San Felipe lo tiene en carpeta para tomar el equipo en la Primera B.

El futuro de Felipe Salinas: “Quiero seguir creciendo, estoy abierto a propuestas”

Felipe Salinas logró un hito histórico para el fútbol chileno. El DT comandó a Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 y levantó el título ante Flamengo. Además derribó a Palmeiras en semifinales.

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Luego dijo presente en la Copa Intercontinental donde luchó hasta el final frente al Real Madrid. Por lo mismo, las sensaciones son alentadoras para el adiestrador ahora que empieza a escribir su futuro como entrenador.

–¿Queda una espina clavada con está abrupta salida De Santiago Wanderers?

-Hemos hecho las cosas bien. Les ganamos a gigantes como Palmeiras y Flamengo. Con muy poco, hicimos mucho. Nos vamos satisfechos.

Felipe Salinas no sigue en Santiago Wanderers y ahora busca nuevo club

-¿Posibilidades de reconciliación?

-Es parte del fútbol. No puedo irme en mejor momento, tras el año y medio que realice en Santiago Wanderers.

–Y ahora que seguro tiene el teléfono cargado: ¿Dónde le gustaría seguir su carrera?

-No estoy cerrado a nada. Quiero seguir creciendo y poder seguir dirigiendo, en primera o en un proyecto formativo interesante. Estoy abierto a propuestas.