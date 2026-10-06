La nueva arista que remece el proceso de Nicolás Córdova: “Bastante molestos”

El adiestrador interino de la Roja enfrenta este martes el último partido de la fecha FIFA ante México y lo hace en medio de fuertes cuestionamientos a su cargo.

Nicolás Córdova cierra la fecha FIFA con la selección chilena este martes. El elenco nacional se mide frente a México con el objetivo de sumar al menos un triunfo tras las caídas contra Canadá y Estados Unidos.

Encuentro que será uno de los últimos del adiestrador al mando de la Roja. Es que la cuenta de ahorro se le acaba y una nueva derrota hasta podría acelerar la llegada de un nuevo entrenador.

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“El proyecto no soy yo, el proyecto son los jugadores. En la medida que salgan jugadores que puedan jugar la Selección, ese es el trabajo y eso es lo que estamos apuntando”, recalcó Córdova empecinado en seguir buscando jugadores para el próximo proceso de Eliminatorias.

Sin embargo, sus métricas no convencen y para peor ahora se reveló un fuerte quiebre entre el DT y los jugadores. El primer aviso fue la salida de Marcelino Núñez por una fuerte discusión con Córdova.

Pero ahora se sumaron los dichos de Cristian Arcos que apuntó a que no tiene buena relación con los jugadores. “No lo soportan. Se compara con ellos y hay pésimo trato”, apuntó el periodista en Círculo Central.

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La nueva arista que remece a Nicolás Córdova en la Roja: “Es su metodología, pero…”

El tema es que dicha problemática solo se había mencionado en el equipo adulto de la selección. Pero ahora se sumó una nueva arista que viene a remecer aún más a Nicolás Córdova.

Así lo reveló Felipe Salinas que confesó que hay varios de sus jugadores que no están conformes con las formas que adopta el adiestrador.

La carita de Jorge Acuña al enterarse de los malos tratos de Nico Córdova

“He tenido varias experiencias de esas. Jugadores que han ido a selecciones juveniles. Tampoco han llegado muy contentos”, lanzó fuerte y claro en el programa “Tipsters” del Diario La Hora. Declaración que sorprendió hasta a Jorge Acuña, que no podía creer lo que sus oídos escuchaban.

“Es parte del proceso de Nico. Es su forma. Quizás de no llamar a los entrenadores. Confía en su gente y en su metodología, es la que trata de implementar en la selección”, agregó el campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con Santiago Wanderers.

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Sin embargo, Salinas recalcó que le ha bajado el perfil y apunta a explicarle a sus jugadores que son momentos de su carrera y que deben rescatar lo importante de estas experiencias.

“(Hay jugadores que) Han llegado bastante molestos con situaciones con la dirección técnica. Pero son formas. Uno trata de explicarle a los jugadores que se van a encontrar con distintos entrenadores en su carrera”, remató.