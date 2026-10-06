Mientras surgió una nueva lista de candidatos por si Pellegrini no llega, otro viejo conocido se metió por los palos en la Federación.

Sigue la teleserie sobre quién será el entrenador definitivo de la selección chilena. Durante el pasado lunes, tres candidatos se sumaron al nombre de Manuel Pellegrini, encendiendo las alarmas en la Federación.

Nicolás Larcamón, Gustavo Álvarez y Julen Lopetegui aparecieron en la lista informada por el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt. Sin embargo, durante la jornada se sumó otro más al barco de la Roja.

Es que pese a la incertidumbre de quiénes estarán al mando de la ANFP y la Federación de Chile el próximo mes, en la interna hace rato se viene siguiendo un DT: dirigió en Unión La Calera, Brasil y recientemente a un grande de Argentina.

Este es el tapado que suena fuerte en la selección chilena

Juan Pablo Vojvoda suma bonos como candidato a tomar la selección chilena, según Rodrigo López, en DSports. El DT que viene de salir de Racing de Avellaneda conoce el fútbol nacional tras dirigir en Unión La Calera en 2020.

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“Agregando a la lista de los más fuertes, no es un sondeo, veo a (Gustavo) Álvarez y (Juan Pablo) Vojvoda, esos son los dos. (Vojvoda) viene con un trabajo de Biskupovic (ex gerente de selecciones), que lo venían siguiendo”.

El ex DT de Calera viene de dirigir en las grandes ligas, lo que le suma bonos a su cartel de candidato a la Roja. El argentino pasó por dos potentes torneos en su aventura por Sudamérica.

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“Fortaleza y Santos de Brasil fueron sus clubes en el extranjero (además de Unión La Calera). Por otra parte, antes de dirigir Racing pasó por Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán.