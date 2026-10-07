El estratega César Vaccia conversó con RedGol y realizó un balance de la gira por Norteamérica, donde hizo un Top 3 de los futbolistas destacados y proyectó el futuro del "Equipo de Todos".

La Selección Chilena concluyó su gira de partidos amistosos por Norteamérica donde sumó dos derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4), para cerrar con un notable triunfo por 2-0 contra Méxicoen el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Todo esto en medio del impasse que protagonizó el técnico interino Nicolás Córdova con el volante Marcelino Núñez, que derivó en la temprana salida del futbolista. Además de los comentarios en contra del especialista en métricas, que incluso pedían su salida del cargo.

A la hora de hacer un balance de esta gira de la Selección, en RedGol convocamos a un ex técnico de La Roja como es César Vaccia, que de inmediato puso paños fríos al advertir que con la victoria a México “no encontramos el equipo ni tenemos un equipazo“.

César Vaccia pone paños fríos tras victoria de Chile a México

“Después de tanta crítica, de tanta opinión negativa, siempre es mejor terminar ganando“, es lo primero que menciona el estratega, para luego indicar que “cuando se perdió no éramos los más malos y ya estábamos eliminados del Mundial 2030. Obviamente con este triunfo tampoco“.

“No encontramos el equipo ni tenemos un equipazo. O sea, nada. Es actuar sobre el momento. Tenemos buenos jugadores, hay que seguir buscando e intentando hasta encontrar un equipo que realmente te dé la seguridad que sí estamos en un buen camino“, agregó César Vaccia.

Sobre el amistoso en sí, el técnico comentó que “México también están con el tema del recambio, tienen jugadores jóvenes. Jugaban bien, pero les faltaba profundidad. Y eso se daba porque Chile esta vez se paró bien. Se paró bien, estaban juntitos, posesionados y bueno, y los goles obviamente aparecen producto del buen juego de Chile”.

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Los mejores de La Roja en esta gira

A la hora de destacar futbolistas, César Vaccia apuntó al arquero Lawrence Vigouroux, de quien dijo que “mostró una seguridad… y demostró que está como para la alta competencia”, además del atacante Maximiliano Gutiérrez, de quien se extendió en su análisis.

“Se ve diferente. Tiene buena técnica, fuerza por velocidad cuando hablo de potencia. Un jugador de perfil europeo“, complementa el bicampeón con la U en 1999 y 2000, para luego destacar que Chile tiene una delantera prometedora para el proceso que viene.

“Cuando yo veo la delantera así, futuro, veo a (Darío) Osorio, veo al Maxi y veo a este chico (Gonzalo) Tapia, que también tiene sus cositas, que está físicamente apto como para disputar con los centrales en cualquier parte. Así que ahí tenemos tres buenos jugadores como para pensar en el ataque”, finalizó.

En síntesis