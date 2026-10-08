La Conmebol volvió a designar al juez chileno para un duelo de los "xeneizes" como ya pasó en octavos y cuartos de final. Esta vez, por semifinales, el duelo es con Vasco da Gama.

Coincidencia o no, llama poderosamente la atención que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designe al árbitro chileno Piero Maza a un partido de Boca Juniors en Copa Sudamericana por tercera ocasión consecutiva.

El juez nacional estuvo presente en la ida de los octavos de final ante Recoleta de Paraguay, en el duelo que se jugó en el Estadio Tomás A. Ducó en Buenos Aires, con triunfo por 3-1. Se repitió el plato en cuartos de final, en La Bombonera, donde el xeneize ganó al São Paulo brasileño por la cuenta mínima.

Por tercera serie consecutiva, y coincidentemente en los duelos de local, Maza volverá a dirigir a Boca en su recinto, esta vez para la semifinal ida de Sudamericana ante Vasco da Gama, en duelo a jugarse el martes 13 de octubre desde las 21:30 horas.

Al silbante lo acompañarán como jueces asistentes sus compatriotas José Retamal y Carlos Poblete, además de Mathias Riquelme como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR estarán los también chilenos José Cabero, Juan Serrano y Juan Sepúlveda.

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Piero Maza volverá a arbitrar a Boca en Sudamericana

El dato que preocupa a los fanáticos brasileños es que cada vez que el juez chileno impartió justicia en un partido del cuadro azul y oro, nunca perdió. En cinco oportunidades, el elenco trasandino suma cuatro victorias y una igualdad, por 0-0 contra Nacional Potosí en la Sudamericana 2024.

Más allá del incidente que ocurrió en el duelo de octavos de final, donde Boca partió del medio en el inicio de ambos tiempos, algo que no corresponde por reglamento, hay un encuentro importante en los últimos tiempos que dirigió Piero Maza.

Fue 25 de febrero del 2025 en la vuelta de la segunda fase previa en Copa Libertadores, donde el xeneize venció por 2-1 a Alianza Lima, lo que llevó el encuentro a los penales, instancia en la que el equipo que entonces dirigía Fernando Gago sufrió un papelón histórico al quedar eliminado.

En síntesis