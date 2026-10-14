El volante argentino Alan Lescano puso en duda la polémica expulsión del colombiano Andrés Gómez y le apuntó al árbitro chileno, además de reconocer que tuvo negociaciones para ser refuerzo de los Xeneizes.

Vasco da Gama sorprendió a Boca Juniors con una victoria por 1-0 en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Un solitario gol de Adson inclinó la balanza a favor del equipo carioca, que aguantó poco más de media hora con un hombre menos por una expulsión que sacó roncha.

El colombiano Andrés Gómez recibió dos tarjetas amarillas en 10 o 12 segundos por parte de Piero Maza, árbitro chileno que lo expulsó. Y que se llevó algunas críticas desde el elenco carioca. Fue una de las figuras que tuvo Vasco en La Bombonera.

Alan Lescano, volante argentino de 24 años, sacó la voz para abordar la determinación que tuvo Maza. “En el momento no me di cuenta. No sé si era para roja o todos los partidos tienes que echar a cinco jugadores fácil”, manifestó el exjugador de Argentinos Juniors.

Alan Lescano en el trabajo precompetitivo de Vasco da Gama. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Es normal, no hay futbolista que no vaya a protestar alguna falta. Se podía haber evitado, pero ya está. Ya pasó y hay que corregirlo”, afirmó Lescano sobre la roja que se ganó el cafetalero Gómez en los 65 minutos del encuentro. El entrenador del equipo de Río de Janeiro también habló de esto.

Pedro Emanuel, el DT de Vasco da Gama en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Fue más mesurado que Lescano. “No sé qué pasó para que fuera expulsado en ese momento. Tendré que ver las imágenes. No puedo responder sobre algo que no vi”, manifestó Pedro Emanuel. O dijo la verdad o simplemente eligió no meterse en líos por una expulsión que se ajustó al reglamento.

ver también A los empujones: la polémica del árbitro Piero Maza en el Boca Juniors vs Vasco da Gama

Alan Lescano festeja el triunfo de Vasco y admite que estuvo cerca de jugar en Boca

Alan Lescano fue sustituido en los 82 minutos en Vasco da Gama por Ramon Rique para intentar aprovechar el espacio que dejaba Boca Juniors. Aunque el cuadro carioca terminó prácticamente arrinconado en su propio arco. Pero Leo Jardim lo dejó invicto.

“Terminó el partido y estábamos muertos, hicimos mucho desgaste. Fue muy duro, más sabiendo que tenemos una racha de partidos muy seguidos. Volvemos a jugar el sábado. Felicito y le agradezco a Adson”, aseguró Lescano, quien también jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Alan Lescano y Adson festejan el 1-0 de Vasco ante Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Fue una victoria importante para el club, para nosotros. Veníamos a ganar. No está nada cerrado, falta la vuelta. Obviamente tenemos la ventaja de jugar de local con nuestra gente, pero será muy duro. Haremos el mismo partido que hoy. La mayoría de los chicos preguntaba mucho qué se sentía”, afirmó Lescano sobre la visita a La Bombonera.

Añadió que “allá se habla mucho de Boca y River. Querían mucho venir a jugar acá, les dije que estén tranquilos. Jugué y viví en Argentina, lo veo como algo más normal. Tenemos jugadores de experiencia que ya habían jugado acá. El peso de La Bombonera no afectó y se vio reflejado”.

También se refirió al interés que tuvo el cuadro Xeneize en contar con él. Hasta dio detalles de la negociación. “Hubo muchas charlas y conversaciones, creo que por el tema del 50 por ciento con Gimnasia no se pudo hacer o generaba un poco de quilombo. Pero ya estoy acá. Eso ya pasó. Arruabarrena me quiso, hablé con gente de él”, cerró Alan Lescano.

Alan Lescano fue capitán de Argentinos Juniors antes de ir a Vasco da Gama. Ahí jugaba cuando lo quiso Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

¡Puedes ver el partido de revancha entre Vasco da Gama y Boca Juniors a través de Disney+!

ver también Peculiar apoyo del DT de Boca a Piero Maza tras su arbitraje vs Vasco: “Se le cruzaron los cables, hizo chispita”

Revisa el compacto del triunfo de Vasco da Gama vs Boca Juniors

¿Cuándo es la revancha de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

Vasco da Gama recibirá a Boca Juniors por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido está agendado para el martes 20 de octubre a las 21:30 horas en un estadio por definir: será en el Sao Januario o en el Maracaná.