El Coca no duda y asegura que el Cacique va a dar la vuelta olímpica, pese a los malos resultados en las últimas fechas.

Colo Colo pasa por el peor momento de la temporada, lo cual se está viendo reflejado en sus resultados, ya que lleva tres partidos seguidos sin ganar en la Liga de Primera.

En el último encuentro los albos tocaron fondo, puesto que cayeron por un contundente 5-2 ante Coquimbo Unido y empiezan a perder terreno en la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Ortiz sigue al tope de la clasificación, pero ahora no con tanta tranquilidad, porque Universidad de Chile viene pisando fuerte y quedó a 9 unidades, con 18 puntos en disputa.

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Coca Mendoza cree que Colo Colo igual saldrá campeón

Pese al mal momento de Colo Colo, uno de los albos más ilustres no pierde las esperanzas: Gabriel Mendoza conversó con RedGol y dijo que es imposible que se le escape el título al cuadro de Macul.

“Creo que Colo Colo se relajó un poco, pero no hay ninguna posibilidad de que no salga campeón; eso es imposible. Aunque no se den cuenta de este relajo, deben retomar el camino para que vuelvan los triunfos”, dijo el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Colo Colo cayó por goleada ante Coquimbo. Foto: Hernán Contreras/Photosport

“Es muy simple: Colo Colo es mejor que el resto de los equipos del torneo. Se desconcentraron en algunas pelotas y jugadas, lo cual es típico del relajo generado por la gran diferencia de puntos que tienen a favor”, agregó el Coca.

Colo Colo volverá a jugar por la Liga de Primera el 25 de octubre, cuando se mida con Palestino tras el nuevo receso del torneo nacional.

En síntesis

Colo Colo registra tres partidos sin ganar y cayó 5-2 ante Coquimbo Unido.

registra tres partidos sin ganar y cayó 5-2 ante Coquimbo Unido. Colo Colo lidera la tabla con 9 puntos sobre Universidad de Chile.

lidera la tabla con 9 puntos sobre Universidad de Chile. Gabriel Mendoza aseguró que es imposible que el equipo pierda el título nacional.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera