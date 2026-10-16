El encuentro por la fecha 24 de la Liga de Primera fue suspendido por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica y Audax Italiano siguen a la espera de confirmar el día para enfrentarse por la Liga de Primera 2026, ya que el duelo por la fecha 24 fue cancelado debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

Pasaron los días, pero todavía no hay novedades concretas sobre cuándo se jugará el encuentro, según información de TNT Sports, actualmente no existen gestiones para programarlo a corto plazo.

El partido sería en el Claro Arena, pero por ahora no hay señales de que pueda realizarse próximamente.

La UC sigue esperando: la novedad que complica la reprogramación ante Audax Italiano.

¿Cuándo se jugará el partido de U. Católica vs. Audax Italiano?

Por el momento, el duelo pendiente entre la UC y Audax Italiano no tiene una fecha confirmada. La programación dependerá de las gestiones correspondientes para encontrar una nueva jornada en el calendario del fútbol chileno.

Mientras tanto, ambos equipos continúan a la espera de una definición sobre el compromiso que quedó pendiente en la fecha 24.

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¿Cuándo vuelve a jugar U. Católica?

Sin una fecha definida para el partido ante Audax Italiano, el próximo encuentro programado de Universidad Católica será frente a Unión La Calera.

Los Cruzados visitarán al conjunto cementero el domingo 25 de octubre, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

En resumen…